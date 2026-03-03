Ο Τραμπ «δείχνει τα δόντια» του: «Έχουμε απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών, οι πόλεμοι μπορούν να κρατήσουν για πάντα»

Τις δυνάμεις των ΗΠΑ σε πυρομαχικά όπλα, έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, το πρωί της Τρίτης (03.02.2026), την 4η ημέρα της συντονισμένης επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Και ενώ το Ιράν προχωρά σε αντίποινα στοχεύοντας σε χώρες του Κόλπου και σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν το Ιράν αλλά και τον Λίβανο προσπαθώντας να εξολοθρεύσουν τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ. Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, «υποσχέθηκε» πως θα εκδικηθεί για την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.

Στη νέα ανάρτησή του ανέφερε πως οι ΗΠΑ έχουν απεριόριστο απόθεμα σε συγκεκριμένα πυρομαχικά τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τον πόλεμο για πάντα.

Τόνισε δε πως υψηλής ποιότητας οπλισμός είναι αποθηκευμένος και σε χώρες εκτός ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορούσε να κρατηθεί και αναφέρθηκε και στον «κοιμισμένο» Τζο Μπάιντεν κατηγορώντας τον πως ξόδεψε χρόνο και χρήματα για να βοηθήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον πόλεμο με τη Ρωσία. Πρόσθεσε πως χάρισε υπερσύγχρονο εξοπλισμό στην Ουκρανία χωρίς να τον αντικαταστήσει για τις ΗΠΑ.

Στο τέλος, έπλεξε το εγκώμιό του λέγοντας πως αναδόμησε τον στρατό, όπως έκανε και στην πρώτη του θητεία.

Στο τέλος έστειλε το μήνυμα πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να νικήσουν.

«Τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στη μεσαία και ανώτερη μεσαία κατηγορία, δεν ήταν ποτέ υψηλότερα ή καλύτερα. Όπως μου είπαν σήμερα, διαθέτουμε ουσιαστικά απεριόριστη προμήθεια αυτών των όπλων. Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται “για πάντα” και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα αποθέματα (τα οποία είναι καλύτερα από τα κορυφαία οπλικά συστήματα άλλων χωρών!). Στην ανώτατη κατηγορία έχουμε καλό απόθεμα, αλλά δεν βρισκόμαστε εκεί που θέλουμε. Επιπλέον υψηλής ποιότητας οπλισμός είναι αποθηκευμένος για εμάς σε χώρες εκτός συνόρων.

Ο “Sleepy Joe” Biden ξόδεψε όλο τον χρόνο του και τα χρήματα της χώρας μας δίνοντας τα πάντα στον P.T. Barnum (Ζελένσκι!) της Ουκρανίας — εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια — και, ενώ έδωσε τόσο μεγάλο μέρος του υπερσύγχρονου εξοπλισμού (δωρεάν!), δεν φρόντισε να τον αντικαταστήσει. Ευτυχώς, εγώ αναδόμησα τον στρατό στην πρώτη μου θητεία και συνεχίζω να το κάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εφοδιασμένες και έτοιμες να νικήσουν! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο σύμμαχος του και πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διαβεβαίωσε πως ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τέλος καθώς πρόκειται για «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη».

Εκτίμησε πως θα απαιτήσει κάποιον χρόνο αλλά όχι χρόνια.