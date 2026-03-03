Κόσμος

Πολεμικό ντόμινο στη Μέση Ανατολή: Νέος συναγερμός στην Κύπρο, βομβαρδισμοί στον Λίβανο, εκρήξεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ – «Ο πόλεμος δεν θα είναι ατελείωτος» λέει ο Νετανιάχου

Για πόλεμο 4 με 5 εβδομάδων έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ - Δείτε live όλες τις εξελίξεις
Αλεξία Κωνσταντοπούλου , Σοφία Βαλσάμη

Με κομμένη την ανάσα ο κόσμος παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε όλη την περιοχή. Σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αμερικανικούς στόχους. Η Κύπρος βρίσκεται στο στόχαστρο με το Ιράν να απειλεί με νέες επιθέσεις μέχρι να φύγουν οι Βρετανοί από τη μεγαλόνησο. Στο Ριάντ η Τεχεράνη έβαλλε κατά της Πρεσβείας των ΗΠΑ, ενώ νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι θα «πυρπολούν» όποια πλοία διέρχονται. Για πόλεμο 4 με 5 εβδομάδων έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό και προειδοποίησε για πιθανή χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο. Δείτε όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. 

07:33 | 03.03.2026
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Τραμπ δείχνει τις δυνάμεις του: «Έχουμε απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών, οι πόλεμοι μπορούν να κρατήσουν για πάντα»
...
07:16 | 03.03.2026
Επίθεση σε αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν

Πηγές από το Ιράν κάνουν λόγο για ιρανικό πλήγμα που φέρεται να έχει καταστρέψει την αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η επίθεση έγινε με drones και πυραύλους και έχει καταστρέψει κτίριο της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην περιοχή Sheikh Isa του Μπαχρέιν, ενώ έχουν σημειώθεί εκρήξεις σε δεξαμενές καυσίμων.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει τις αναφερόμενες επιθέσεις.

07:06 | 03.03.2026
Βομβαρδισμοί τώρα στον Λίβανο
07:00 | 03.03.2026
REUTERS
Τυχερή – άτυχη η Ελλάδα στις ενεργειακές επιπτώσεις από τον πόλεμο – Πάνω από τρεις μήνες τα στρατηγικά μας αποθέματα πετρελαίου
Πως θα επηρεαστεί η χώρα μας από τις αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο
07:00 | 03.03.2026
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ: «Θα εκδικηθούμε» την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία του Ριάντ
Η αμερικανική διπλωματική αποστολή εξέδωσε οδηγία στους αμερικανούς υπηκόους στο Ριάντ, στην Τζέντα και στη Νταχράν να βρουν καταφύγιο
06:53 | 03.03.2026
Αναχαιτίστηκαν 8 drones κοντά στο Ριάντ και στην Αλ Χαργκ

Το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν οκτώ μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ και στην πόλη Αλ Χαργκ, στο κεντρικό τμήμα του βασιλείου.

«Οκτώ drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κοντά στις πόλεις Ριάντ και Αλ Χαργκ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του υπουργείου, ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι.

06:50 | 03.03.2026
Μικρή πυρκαγιά και φθορές από την επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία

Πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης εκδηλώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, εξαιτίας επιδρομής δυο drones, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

 «Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ υπέστη επίθεση από δυο drones (...) με αποτέλεσμα την εκδήλωση περιορισμένης έκτασης φωτιάς και μικρές φθορές στο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο.

 Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν καπνούς πάνω από την εγκατάσταση. Λίγη ώρα αργότερα αντήχησαν νέες εκρήξεις, αυτή τη φορά στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κάτοικος είπε ότι «άκουσα έκρηξη και ένιωσα το σπίτι να δονείται».

Πηγή του AFP στον σαουδαραβικό στρατό, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για να μπορέσει να εκφραστεί για το λεπτό ζήτημα, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη συνοικία των πρεσβειών, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου.

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή εξέδωσε οδηγία στους αμερικανούς υπηκόους στο Ριάντ, στην Τζέντα και στη Νταχράν να βρουν καταφύγιο εκεί όπου διαμένουν και να «αποφεύγουν την πρεσβεία μέχρι νεοτέρας εξαιτίας επίθεσης» στην εγκατάσταση.

Η πρεσβεία της Ιρλανδίας στο Ριάντ κάλεσε επίσης τους ιρλανδούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εξαιτίας των επιθέσεων σε εξέλιξη.

Αφότου άρχισε το Σάββατο η κοινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και της αεροπορικής βάσης του πρίγκιπα Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν αμερικανοί στρατιωτικοί, πάντως αναχαιτίστηκαν.

06:46 | 03.03.2026
Νετανιάχου: Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν το Σάββατο δεν θα μεταμορφωθεί σε «πόλεμο χωρίς τέλος», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας είναι «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι.

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια», επέμεινε.

Ο σκοπός, όπως το έθεσε ο κ. Νετανιάχου, είναι να «δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να μπορέσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να σχηματίσει δική του κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, που θα κάνει το Ιράν διαφορετική χώρα».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι ο πόλεμος εξαπολύθηκε διότι το πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας όδευαν να γίνουν «απρόσβλητα».

«Αν δεν είχε αναληφθεί καμιά δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί καμιά δράση στο μέλλον», επιχειρηματολόγησε.

Μετά τον πόλεμο των δώδεκα ημερών τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στον οποίο ενεπλάκησαν για μια μέρα οι ΗΠΑ, οι Ιρανοί «άρχισαν να κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις, υπόγειες, που θα έκαναν τα προγράμματά τους για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και ατομικών όπλων απρόσβλητα μέσα σε μερικούς μήνες», υποστήριξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Τεχεράνη διαψεύδει εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

06:40 | 03.03.2026
Επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ
06:33 | 03.03.2026
«Θα εκδικηθούμε» απαντά ο Τραμπ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση εναντίον της χώρας στο Ριάντ - η οποία έγινε τη νύχτα στόχος επιδρομής drones χωρίς θύματα - διεμήνυσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο News Nation.

Ερωτηθείς για τα αντίποινα σε αυτή την επίθεση, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «θα την μάθετε σύντομα».

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο για πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης και μικροφθορές στην αμερικανική πρεσβεία στο βασίλειο κατόπιν επιδρομής δυο drones.

06:26 | 03.03.2026
Το drone που καταγράφηκε πάνω από τη Λεμεσό
Κύπρος: Αναφορές για αναχαιτήσεις drones ανοικτά της Λεμεσού
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση ωστόσο τις τελευταίες ώρες πολλοί χρήστες στα social media κάνουν λόγο για εκρήξεις που ακούγονται από διαφορετικές κατευθύνσεις
06:19 | 03.03.2026
Δείτε όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες
Εκρήξεις στον ουρανό της Τεχεράνης
Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Χτυπήθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων σε Τελ Αβίβ, Εμιράτα και Κατάρ, εκρήξεις από ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό
Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής
06:18 | 03.03.2026

Καλημέρα σας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο newsit.gr

Κόσμος
