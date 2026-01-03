Ο Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Πούτιν: «Σκοτώνει πάρα πολλούς ανθρώπους – Δεν συζητούσαμε ποτέ για τον Μαδούρο»

Τη δυσαρέσκειά του για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς όπως είπε μεταξύ άλλων, «σκοτώνει πάρα πολλούς ανθρώπους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο 03.01.2025, ότι είναι απογοητευμένος από τον Βλαντίμιρ Πούτιν λόγω της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι αρχικά πίστευε πως ο τερματισμός του πολέμου θα ήταν εύκολος.

«Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με τον Πούτιν. Σκοτώνει πάρα πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο θέρετρό του Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τη νυχτερινή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν συζήτησε το θέμα του Μαδούρο με τον Πούτιν, όταν οι δύο ηγέτες μίλησαν τηλεφωνικά για περισσότερες από δύο ώρες τη Δευτέρα, λίγο πριν ο αμερικανός πρόεδρος συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Παλμ Μπιτς.

«Δεν μιλήσαμε ποτέ για τον Μαδούρο», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν το θέμα τέθηκε στη συνομιλία του με τον Πούτιν, αναφέρει το Reuters.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε το Σάββατο ότι είναι εξαιρετικά ανήσυχο από τις πληροφορίες πως ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του απομακρύνθηκαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια «επιθετικών ενεργειών» των ΗΠΑ και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Μαδούρο είχε απορρίψει πολλές ευκαιρίες να φύγει από τη χώρα, ενώ αναφορές πριν από εβδομάδες ανέφεραν ότι θα μπορούσε να είχε κατευθυνθεί προς τη Ρωσία ή άλλες στενά συμμαχικές χώρες.

Οι αμφιβολίες Τραμπ για την επίθεση με drones στο σπίτι του Πούτιν

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει κατανόηση για τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι ουκρανικά drones επιτέθηκαν σε μία από τις κατοικίες του Πούτιν.

Αργότερα, όμως, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός και κοινοποίησε άρθρο γνώμης της New York Post που κατηγορούσε τη Ρωσία ότι μπλοκάρει την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι ήταν προβοκάτσια η επίθεση με drones.