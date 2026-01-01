Η CIA εκτιμά ότι δεν είχε στόχο το σπίτι του Πούτιν η ουκρανική επίθεση με drone

Η CIA εκτιμά ότι η Ουκρανία δεν στόχευε το σπίτι που χρησιμοποιεί ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην πρόσφατη επίθεση με drone στη βόρεια Ρωσία, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως έγινε γνωστό, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ την Τετάρτη 31.12.2025. Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε μεταφέρει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία τους τη Δευτέρα, όταν ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του.

Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τον ανησύχησε ο ισχυρισμός, και αρχικά φαίνεται να είχε πιστέψει την πληροφορία, αν και παραδέχθηκε μετέπειτα πως υπήρχε το ενδεχόμενο να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ωστόσο, μετά την ενημέρωση της CIA, φάνηκε να υιοθετεί πιο επιφυλακτική στάση, αναδημοσιεύοντας άρθρο γνώμης της New York Post που αμφισβητούσε ανοιχτά την εκδοχή της Μόσχας.

Στο άρθρο, ανέφερε ότι είναι «τουλάχιστον ειρωνικό» ο Πούτιν, ο οποίος διεξάγει έναν σκληρό πόλεμο εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, να θεωρεί ότι κάθε μορφή βίας κοντά του αξίζει ιδιαίτερη αγανάκτηση. Παράλληλα, υποστήριζε ότι «οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Πούτιν θα ήταν περισσότερο από δικαιολογημένη», προσθέτοντας όμως ότι «το πιθανότερο είναι πως η επίθεση με drone δεν συνέβη ποτέ». Υπενθύμιζε, επίσης, ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε έντονα τον ισχυρισμό, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να «πάρουν τον λόγο του Κρεμλίνου ως δεδομένο».

Το CNN ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για σχόλιο, χωρίς απάντηση, ενώ η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο ισχυρισμός ήταν προσπάθεια του Πούτιν να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες, χωρίς όμως να στρέψει την ευθύνη προς τον Τραμπ. Άλλοι εξέφρασαν επίσης αμφιβολίες, με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας να χαρακτηρίζει την υπόθεση σκοπιμότητα για «απόσπαση της προσοχής».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 91 drones εκτοξεύθηκαν από τη βόρεια Ουκρανία με στόχο κατοικία του Πούτιν κοντά στο Βαλντάι, στην περιοχή Νοβγκορόντ της βορειοδυτικής Ρωσίας. Το βίντεο που είχε δημοσιεύσει η Μόσχα, το Κίεβο χαρακτήρισε ως “γελοίο”.

Σύμφωνα με το υπουργείο, περισσότερα από τα μισά καταρρίφθηκαν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, χωρίς να διευκρινίζεται πώς διαπιστώθηκε ότι κατευθύνονταν προς το Βαλντάι. Τα υπόλοιπα φέρεται να καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή του Νοβγκορόντ μεταξύ 03:00 και 08:30 το πρωί της Δευτέρας.

Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα και χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones και τα σημεία όπου καταρρίφθηκαν.