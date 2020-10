Ο Τραμπ «κράζει» την Γκρέτσεν Γουίτμερ, το πλήθος κραυγάζει «κλείσ’ την μέσα»! video

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποβαθμίζει εξαρχής την πανδημία του κορονοϊού, επέκρινε με σφοδρότητα σε προεκλογική ομιλία του τη Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ για τα μέτρα που έλαβε και την πολιτική που εφάρμοσε ώστε να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, με το πλήθος των οπαδών του να αντιδρά φωνάζοντας ρυθμικά το σύνθημα «κλείσ’ την μέσα».

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου εξαπέλυσε την επίθεση στη Γουίτμερ ήδη στον πρώτο σταθμό της τριήμερης κούρσας με φρενήρη ρυθμό που άρχισε χθες σε τρεις πολιτείες-κλειδιά όπου είχε επικρατήσει το 2016, αλλά δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν πως οδεύει να κερδίσει ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν φέτος.

Ο μεγιστάνας μίλησε σε συγκεντρώσεις με μεγάλα πλήθη στο Ουισκόνσιν και στο Μίσιγκαν, παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό αυξάνονται σε αμφότερες τις πολιτείες. Οι υποστηρικτές του που πήγαν να τον ακούσουν δεν τηρούσαν τη λεγόμενη κοινωνική απόσταση. Κάποιοι φόραγαν μάσκες. Άλλοι όχι.

Στην ομιλία του στη Μασκίγκαν, στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο τη Γουίτμερ επανειλημμένα, την αποκάλεσε «ανέντιμη», ενώ υποβάθμισε την συνωμοσία ακροδεξιών παραστρατιωτικών οι οποίοι, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI), σχεδίαζαν να την απαγάγουν.

«Λένε ότι απειλήθηκε», είπε ο Τραμπ. «Και κατηγορεί εμένα», πρόσθεσε καγχάζοντας, αναφερόμενος στη Γουίτμερ, το όνομα της οποίας ακούστηκε πολύ στη συζήτηση για την επιλογή της υποψήφιας αντιπροέδρου του Μπάιντεν, προτού τελικά προκριθεί η γερουσιάστρια Κάμαλα Χάρις.

«Ελπίζω ότι σύντομα θα τη στείλετε σπίτι της», συμπλήρωσε ο αρχηγός του κράτους, αναφερόμενος στην κυβερνήτρια.

Το σύνθημα «κλείσ’ την μέσα» ακουγόταν σε σχεδόν όλες τις συγκεντρώσεις του Τραμπ και το 2016, τότε όμως αναφερόταν στην πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, εκείνη τη χρονιά υποψήφια των Δημοκρατικών για την πρόεδρία, που ηττήθηκε από τον Ρεπουμπλικάνο.

Η Γουίτμερ αντέδρασε μέσω Twitter. «Αυτή ακριβώς είναι η ρητορική που έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή τη δική μου, της οικογένειάς μου και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων ενώ προσπαθούσαμε να σώσουμε ζωές συμπολιτών μας», έγραψε.

