Ο Τραμπ λέει «όχι» στο Ιράν για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες: «Είναι πλέον αργά»

Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως το απόθεμα πυρομαχικών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είναι «απεριόριστο»
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / Kenny Holston / Pool via REUTERS

Με νέα ανάρτηση στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ «κλείνει την πόρτα» στο Ιράν για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Η αεράμυνά τους, η πολεμική αεροπορία, το πολεμικό ναυτικό και η ηγεσία τους χάθηκαν. Θέλουν να μιλήσουν. Είναι πολύ αργά τους είπα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Προηγουμένως, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα αποτροπής και ισχύος στην Τεχεράνη, λέγοντας πως το απόθεμα πυρομαχικών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είναι «απεριόριστο».

«Τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στη μεσαία και ανώτερη μεσαία κατηγορία, δεν ήταν ποτέ υψηλότερα ή καλύτερα. Όπως μου είπαν σήμερα, διαθέτουμε ουσιαστικά απεριόριστη προμήθεια αυτών των όπλων». είπε αρχικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε στην συνέχεια: «Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται “για πάντα” και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα αποθέματα (τα οποία είναι καλύτερα από τα κορυφαία οπλικά συστήματα άλλων χωρών!). Στην ανώτατη κατηγορία έχουμε καλό απόθεμα, αλλά δεν βρισκόμαστε εκεί που θέλουμε. Επιπλέον υψηλής ποιότητας οπλισμός είναι αποθηκευμένος για εμάς σε χώρες εκτός συνόρων»

