Σε βιβλίο του, ο Μάιλ Τέιλορ, πρώην στέλεχος της διοίκησης του Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφει διάφορα περιστατικά όπου ο τέως Αμερικανός πρόεδρος έκανε γυναίκες να αισθανθούν άβολα.

Σύμφωνα με το βιβλίο «Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump», απόσπασμα του οποίου εξασφάλισε αποκλειστικά το Newsweek, ο Τραμπ έκανε άσεμνα σχόλια για την εμφάνιση της κόρης του, Ιβάνκα Τραμπ, και μιλούσε για το «πώς θα ήταν να κάνει σεξ μαζί της». Αυτό προκάλεσε την επίπληξη του προσωπάρχη του, όπως αναφέρει το βιβλίο.

«Οι βοηθοί του είπαν ότι μιλούσε για το στήθος της Ιβάνκα Τραμπ, για τα οπίσθιά της και για το πώς θα ήταν να κάνει σεξ μαζί της, σχόλια που κάποτε οδήγησαν τον Τζον Κέλι να υπενθυμίσει στον πρόεδρο ότι η Ιβάνκα ήταν κόρη του», γράφει ο Τέιλορ.

«Στη συνέχεια, ο Κέλι μού διηγήθηκε εκ νέου αυτή την ιστορία με εμφανή απέχθεια. Ο Τραμπ, είπε, είναι ”ένας πολύ-πολύ κακός άνθρωπος”», πρόσθεσε.

Η σεξιστική συμπεριφορά του Τραμπ φέρεται να είχε αποδέκτες πολλές γυναίκες μέσα στον Λευκό Οίκο.

«Υπάρχουν ακόμη αρκετές γυναίκες από τη διοίκηση Τραμπ που δεν έχουν μιλήσει για την άνιση μεταχείριση που αντιμετώπισαν στη διοίκηση, στην καλύτερη περίπτωση, και τον απόλυτο σεξισμό που βίωσαν στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ, στη χειρότερη», δήλωσε ο Τέιλορ στο Newsweek.