Ο Τραμπ πρότεινε κινεζικές ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times

Η αγωνία για την έκβαση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει κορυφωθεί με τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να κάνει τα πάντα για να επιτύχει την ειρήνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, φέρεται να πρότεινε την ανάπτυξη κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, στηρίζοντας πρόταση που είχε διατυπώσει στο παρελθόν ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ έκανε την πρόταση αυτή στην συνάντηση που είχε με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

Ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται λοιπόν να πρότεινε να προσκληθεί η Κίνα να αναπτύξει ειρηνευτικές δυνάμεις για την επιτήρηση μιας ουδέτερης ζώνης κατά μήκος των 1.300 χιλιομέτρων της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία, στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ανώτερος αξιωματούχος της διοίκησης Τραμπ διέψευσε την πληροφορία, λέγοντας πως «Δεν υπήρξε καμία συζήτηση για κινεζικές ειρηνευτικές δυνάμεις».

Μία τέτοια πρόταση θα έφερνε αντιδράσεις στην Ευρώπη ενώ έχει απορριφθεί κατά το παρελθόν από τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς το Πεκίνο είναι ένας από τους υποστηρικτές της Μόσχας.

Η συζήτηση για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ευρώπη αλλά και τις ΗΠΑ, να σχεδιάζουν πλάνα για την επόμενη ημέρα και τις εγγυήσεις ασφαλείας.