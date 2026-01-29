Ο Τραμπ «τα χάνει»: Η Γροιλανδία που έγινε Ισλανδία, το Άμπα-μπαϊτζάν και το «Ουάου, τι θέα»

Επανέρχονται τα ερωτήματα για τη διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ, με ξένα ενημέρωσης να επικαλούνται περιστατικά, όπου η συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου είναι μάλλον περίεργη και να αναρωτιούνται: Μήπως τελικά τα χάνει;

Το πιο πρόσφατο χτύπημα, και μάλλον όχι το τελευταίο, ήρθε από την Daily Mail, όπου ευθέως ρωτά «εάν ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει τα πρώτα σημάδια ότι “τα χάνει”».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ρεπορτάζ ξεκινά με ένα πρόσφατο περιστατικό, κατά τη διάρκεια κρίσιμης συνάντησης του Λευκού Οίκου του Αμερικανού προέδρου με στελέχη της πετρελαϊκής και ενεργειακής βιομηχανίας. Η προσοχή του αποσπάστηκε, σηκώθηκε από την καρέκλα και είπε στους παριστάμενους «στην πραγματικότητα, αν το σκεφτείτε… πρέπει να το δω κι εγώ αυτό».

Περπάτησε αργά προς τα παράθυρα και κοίταζε το εργοτάξιο, όπου εκσκαφείς και μηχανήματα άρχισαν τις εργασίες για το μεγαλεπήβολο σχέδιό του να κατασκευάσει μια αίθουσα χορού. «Ουάου! Τι θέα!» αναφώνησε, προκαλώντας σχεδόν δύο δεκάδες κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας να σηκωθούν υπάκουα για να δουν τι εννοούσε ο οικοδεσπότης τους.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αντάλλαξαν χαμόγελα αμηχανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δύσκολη θέση οι συνεργάτες του

Συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έρχονται σε δύσκολη θέση, λόγω της όλο και πιο παράξενης συμπεριφοράς του. Από τη Βενεζουέλα και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ έως τη Γροιλανδία, που αποκάλεσε «Ισλανδία», κατά την ομιλία του στο Νταβός, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο ανησυχητική.

Χθες (28.01.2026), έγινε γνωστό ότι ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, μετά από συνάντησή του με τον σύμμαχό του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, φέρεται να είπε ότι ο αμερικανός πρόεδρος είναι «επικίνδυνος» και αποχώρησε «τραυματισμένος» από τη συνάντηση. Ανέφερε ακόμα ότι μοιράστηκε την ανησυχία του με άλλους ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα.

Τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και ο Ρόμπερτ Φίτσο διέψευσαν το δημοσίευμα του Politico.

«Πρόκειται για απολύτως ψευδείς πληροφορίες από ανώνυμους ευρωπαίους διπλωμάτες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), αναφορικά με τα όσα φέρεται να δήλωσε ο Ρόμπερτ Φίτσο για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Φίτσο, ο οποίος έχει ταχθεί σε αρκετές περιπτώσεις υπέρ της πολιτικής Τραμπ, κατήγγειλε τα «ψεύδη» του «γεμάτου μίσους, προσκείμενου στις Βρυξέλλες και φιλελεύθερου» Politico, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Το δημοσίευμα επικαλείται μαρτυρίες πέντε Ευρωπαίων διπλωματών που δεν κατονομάζονται, στους οποίους μεταφέρθηκαν οι δηλώσεις του Φίτσο.

Εκπρόσωπος του Λυεκού Οίκου μίλησε «για απολύτως ψευδή είδηση από ανώνυμους Ευρωπαίους διπλωμάτες που προσπαθούν να αποκτήσουν σημασία».

Τι λένε οι επικριτές του

Ήδη από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, το 2017, οι Δημοκρατικοί προσπάθησαν να καλλιεργήσουν ανησυχίες για την πνευματική και σωματική του κατάσταση: δεν τρέφεται σωστά – άλλωσε ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι λατρεύει τα McDonald’s – κοιμάται λίγο και η διάρκεια προσοχής του είναι υπερβολικά μικρή.

Ακόμη κι αν ληφθεί υπόψη ότι πολλοί από όσους σήμερα ανησυχούν για τις πνευματικές του ικανότητες είναι πολιτικοί του αντίπαλοι, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί οι επικριτές του παρατηρούν τη συμπεριφορά του τους τελευταίους μήνες και αναρωτιούνται αν τελικά «τα χάνει».

Σε πέντε μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος κλείνει τα 80 του χρόνια. Κι ενώ στο παρελθόν χλεύαζε τον προκάτοχό του ως «Νυσταγμένο Τζο», πλέον ο ίδιος φαίνεται όλο και πιο συχνά να γλαρώνει μπροστά στις κάμερες και να παρουσιάζει σημάδια γήρατος: χάνει τον ειρμό της συζήτησης, παρεκτρέπεται σε άσχετες παρενθέσεις, μπερδεύει ονόματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προσωπάρχης του έχει συμβουλεύσει τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να κρατούν τις ενημερώσεις τους σύντομες.

Παράλληλα, επικριτές του σημειώνουν ότι απώλεια μνήμης, γλωσσικά προβλήματα, κακή κρίση και αυξημένη επιθετικότητα, όπως και το ότι δεν αισθάνεται αναστολές αν προσβάλλει ανθρώπους, αποτελούν κλασικά προειδοποιητικά σημάδια άνοιας.

Οι φήμες αναφέρουν όλο ότι ο ολοένα και πιο φλύαρος πρόεδρος πάσχει από λογοδιάρροια, μια διαταραχή λόγου που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη και συχνά ασυνάρτητη πολυλογία και συνδέεται με νευρολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις.

Σύμφωνα με τον γνωστό ψυχολόγο δρ Τζον Γκάρτνερ, ο Τραμπ εμφανίζει «μαζική αύξηση» στα «κλινικά σημάδια άνοιας». Η ανιψιά του, Μέρι Τραμπ, έχει δηλώσει ότι βλέπει σε αυτόν τα ίδια συμπτώματα που είχε παρουσιάσει ο πατέρας του, Φρεντ Τραμπ, ο οποίος διαγνώστηκε με άνοια στα γεράματα.

Ωστόσο, άλλοι που τον συναντούν επιμένουν ότι ο Τραμπ παραμένει οξύς και ενεργός όταν το επιλέγει.

Η Γροιλανδία, η Ισλανδία και το Άμπα-μπαϊτζάν

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος, παρά τις προσπάθειες, εμφανίζεται αποσυντονισμένος. Στο Νταβός μπέρδεψε επανειλημμένα τη Γροιλανδία με την Ισλανδία και, ακόμη και μετά από εμφανή παύση, πρόφερε λάθος το Αζερμπαϊτζάν ως «Άμπα-μπαϊτζάν».

Και το έχει ξανακάνει. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων με τον Κιρ Στάρμερ, τον Σεπτέμβριο του 2025, αφού επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο έχει σταματήσει επτά πολέμους, αναφερόμενος στη σύγκρουση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν για την περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, είπε ότι διευθέτησε την κατάσταση μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και… Αλβανίας, αντί Αρμενίας.

Ακόμη και το Αζερμπαϊτζάν όμως το πρόφερε λάθος, καθώς το είπε… Αμπερμπαϊτζάν. Μάλιστα, δεν ήταν και πολύ σίγουρος για το πώς λεγόταν η χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και… έσπασε στα δύο τη -λάθος- λέξη.

Παράλληλα, οι ισχυρισμοί του, για τις τιμές των φαρμάκων για παράδειγμα, προκάλεσαν αντιδράσεις, ενώ τα σχόλιά του ήταν προσβλητικά ακόμη και για τον ίδιο.

Η ομάδα του Τραμπ παραμένει έντονα αμυντική όσον αφορά την υγεία του. Ο ίδιος ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκεται σε «άριστη υγεία», την οποία αποδίδει στα «καλά του γονίδια» και στην… ασπιρίνη και καυχήθηκε πρόσφατα ότι «αρίστευσε» σε γνωστικό τεστ για τρίτη συνεχόμενη φορά.