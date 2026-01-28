Ανησυχία των Ευρωπαίων για την ψυχική κατάσταση του Τραμπ: «Είναι επικίνδυνος»

Έντονη ανησυχία για την ψυχική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ εκφράστηκε στους κύκλους της ΕΕ, με αφορμή πρόσφατες επαφές με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο φέρεται να δήλωσε σε ομολόγους του, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της περασμένης εβδομάδας, ότι συνάντησή του με τον Τραμπ τον άφησε σοκαρισμένο από την εικόνα που παρουσίαζε.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρομπέρτο Φίτσο όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Politico, χρησιμοποίησε τη λέξη «επικίνδυνος» για να περιγράψει την εικόνα που αποκόμισε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ κατά τη διάρκεια του τετ α τετ τους στο κτήμα του Τραμπ, το Mar-a-Lago στη Φλόριντα, στις 17 Ιανουαρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σχόλια του Φίτσο είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς συγκαταλέγεται στους πιο φιλοτραμπικούς πολιτικούς της Ευρώπης. Μετά τη συνάντηση στο Mar-a-Lago εξέφρασε τη στήριξή του στην προσέγγιση της Ουάσιγκτον για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πριν από έναν χρόνο, ο Φίτσο μίλησε στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC) και είπε στους Αμερικανούς ότι «ο πρόεδρός σας προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στην Ευρώπη».

Η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε: «Πρόκειται για απολύτως ψευδείς ειδήσεις από ανώνυμους Ευρωπαίους διπλωμάτες που προσπαθούν να φανούν σημαντικοί. Η συνάντηση στο Mar-a-Lago ήταν θετική και παραγωγική».

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ περιέγραψε τη συνάντηση Τραμπ-Φίτσο ως φυσιολογική και ευχάριστη, χωρίς αμήχανες στιγμές, με χαλαρό και χιουμοριστικό κλίμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι ο Φίτσο βγήκε «τραυματισμένος» από τη συνάντηση, χαρακτηρίζοντας σε ιδιωτικές συναντήσεις τον Τραμπ «εκτός εαυτού», ενώ στην ΕΕ αυξάνονται γενικότερα οι ανησυχίες για την απρόβλεπτη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου.

Οι ιδιωτικές αυτές ανησυχίες έρχονται σε αντίθεση με τη δημόσια εικόνα που παρουσίασε ο Φίτσο, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook μίλησε για σχέση αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης, εστίασε στις συζητήσεις για την Ουκρανία και την κρίση της ΕΕ, και απέφυγε αναφορές σε αμφιλεγόμενες δηλώσεις ή ενέργειες του Τραμπ.

Οι ανησυχίες για την υγεία του προέδρου των ΗΠΑ «γίνονται ολοένα και πιο συχνό θέμα συζήτησης σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ που συμμετέχει σε πολιτικές διεργασίες στις Βρυξέλλες και στις επαφές μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, αναφέρει το δημοσίευμα του Politico.

Ο Τραμπ, 79 ετών, έχει επανειλημμένως και με έντονο τρόπο διαψεύσει ότι πάσχει από οποιαδήποτε πάθηση που επηρεάζει τις γνωστικές του λειτουργίες, δηλώνοντας αυτή την εβδομάδα στο New York Magazine ότι δεν πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

«Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό, οκ;»

Έναν χρόνο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξακολουθούν να αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τις θέσεις του σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων: από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τη φερόμενη στήριξη της κυβέρνησής του σε ακροδεξιούς πολιτικούς, έως τα εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο και τον ρόλο των ΗΠΑ στην άμυνα της Ευρώπης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ απείλησε με την επιβολή νέων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζοντας ότι μπλοκάρουν τις προσπάθειές του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας – ημιαυτόνομη περιοχή που ανήκει στη Δανία, χώρα-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο να την αποκτήσει ακόμη και με τη χρήση βίας, κάτι που μετά πήρε πίσω.

Στην ομιλία του στο Νταβός της Ελβετίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαίτησε «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, αποκλείοντας ωστόσο τη στρατιωτική επέμβαση.

«Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική ισχύ και δύναμη, οπότε θα ήμασταν, ειλικρινά, ασταμάτητοι. Αλλά δεν πρόκειται να το κάνω αυτό, εντάξει;» είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την ομιλία, δήλωσε ότι κατέληξε σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και απέσυρε την απειλή του, αν και οι λεπτομέρειες της φερόμενης συμφωνίας δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη (22.01.2026), ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς – οι δύο ισχυρότεροι ηγέτες της ΕΕ– προειδοποίησαν τους ομολόγους τους ότι, παρά τη φαινομενική συμφωνία, η Ένωση οφείλει να μειώσει την εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της ασφάλειας.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άφησε να εννοηθεί ότι οι ηγέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η «σταθερή», αλλά «μη κλιμακούμενη», στάση απέναντι στον Τραμπ αποτελεί αποτελεσματική στρατηγική, την οποία θα πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν.