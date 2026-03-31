Ο Τραμπ θυμήθηκε τη συνέντευξή του από το 1987 για το πετρέλαιο του Ιράν και τη δημοσίευσε στο Truth Social

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε σχεδόν από πάντα το πετρέλαιο του Ιράν. Αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από τις τελευταίες δηλώσεις του αλλά και από μία παλιά συνέντευξή του πίσω στο 1987, της οποίας απόσπασμα δημοσίευσε στο Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ένα παλιό απόσπασμα από συνέντευξή του το 1987, στο οποίο υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αναλάβουν τον έλεγχο των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν. Με την ανάρτηση αυτή, ο Τραμπ δείχνει ότι οι απόψεις του για το Ιράν παραμένουν σταθερές εδώ και δεκαετίες.

Το απόσπασμα, αρχικά μέρος της εκπομπής 20/20 του ABC, δείχνει τον 41χρονο τότε Τραμπ να επικρίνει την αμερικανική αδυναμία και να προτείνει ότι, σε περίπτωση επίθεσης του Ιράν, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να «αρπάξει μία από τις μεγάλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τους» για να καλύψει τις απώλειες της χώρας.

20/20 interview 1987. Wtf. pic.twitter.com/Q44GaCjIsI — Whiplash347 (@Whiplash437) March 30, 2026

Η συνέντευξη δόθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ και χρόνια μετά την κρίση των ομήρων στο Ιράν, με τον Τραμπ να τονίζει την ανάγκη δυναμικής αντίδρασης στην ιρανική επιθετικότητα. Όταν ρωτήθηκε αν μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να σημαίνει πόλεμο, υποστήριξε ότι η ίδια η αδυναμία της Ουάσιγκτον προκαλεί τη σύγκρουση και επανέλαβε ότι η κατάσχεση πετρελαϊκών εγκαταστάσεων θα ήταν τρόπος να αντισταθμιστούν οι απώλειες.

Η δημοσίευση της συνέντευξης έρχεται σε μια χρονική συγκυρία που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του, με αυξημένες ανησυχίες για ενδεχόμενη μεγαλύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ, ειδικά στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο παραμένει ουσιαστικά κλειστό από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Με την επαναδημοσίευση της παλιάς συνέντευξης, ο Τραμπ ενισχύει το μήνυμα που έχει στείλει τις τελευταίες μέρες, επαναφέροντας την ιδέα κατάσχεσης ιρανικών πετρελαϊκών περιουσιακών στοιχείων ως στρατηγικό εργαλείο πίεσης προς την Τεχεράνη.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, εμφανίστηκε αφοπλιστικά ειλικρινής: «Για να είμαι ειλικρινής, η αγαπημένη μου επιλογή είναι να πάρουμε το πετρέλαιο στο Ιράν», απορρίπτοντας τις αντιδράσεις στις ΗΠΑ ως «ανόητες».

Τα τελευταία του σχόλια επικεντρώνονται στο νησί Χαργκ, τον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο. Ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι η κατάληψη ή ο έλεγχος του νησιού παραμένει ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.