Κόσμος

Ο Τραμπ ζητά την ανάκληση αδειών από τα τηλεοπτικά κανάλια που δεν μετέδωσαν την ομιλία του

Στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου μπήκαν το NBC και το ABC και τα κατηγορεί ότι θέλουν να συνεχιστεί η απάτη
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Kylie Cooper
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Τον «αφανισμό» των τηλεοπτικών καναλιών που δεν μεταδίδουν τις ομιλίες του ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζοντας τον πόλεμο που έχει ανοίξει με μεγάλα μέσα της χώρας. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε χθες Πέμπτη να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας ομιλία του από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας, χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη, πως ενέχονται σε υποτιθέμενη συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.

«Το NBC και το ABC είπαν πως δεν θα μεταδώσουν την ομιλία (…) Επειδή ξέρουν πως το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν. Αυτά και άλλα μέσα ενημέρωσης είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. (…) Μια απάτη όπως αυτή θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους», είπε σε επιθετικό τόνο ο πρόεδρος.

Ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους επιμένει για χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει ποτέ πειστική απόδειξη, πως στις προεδρικές εκλογές του 2020 του «έκλεψαν» τη νίκη, ότι επικράτησε εκείνος και όχι ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

Χθες κατηγόρησε ιδίως την Κίνα πως διεξήγαγε «επιχείρηση» για την απόκτηση των «δεδομένων» εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων.

Ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν πως τα δεδομένα αυτά είναι δημόσια.

Όπως επισήμαναν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η κινεζική πρεσβεία εξέδωσε ανακοίνωση, ήδη πριν εκφωνήσει την ομιλία του ο κ. Τραμπ– με την οποία τόνισε πως το Πεκίνο θεωρεί τις εκλογές στις ΗΠΑ «εσωτερική υπόθεση», τηρεί την «αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών» και διατρανώνοντας πως «η Κίνα ουδέποτε αναμίχθηκε ή θα αναμιχθεί στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ».

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Ντόναλντ Τραμπ
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