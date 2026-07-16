Πανικός σε εστιατόριο στην Αριζόνα: Πελάτες άρχισαν να «παίζουν» μπουνιές – Βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό

Ένα κατάστημα της γνωστής αλυσίδας fast food, «In-N-Out Burger» στην Αριζόνα στις ΗΠΑ, μετατράπηκε σε «ρινγκ», αφού ξέσπασε άγριος καυγάς μέσα στο εστιατόριο. Σε βίντεο που τραβήχτηκε, φαίνεται ένας άνδρας να πέφτει στο πάτωμα από μια μόνο γροθιά, ενώ οι πελάτες έσπευσαν να απομακρυνθούν από το σημείο.

Ο καυγάς μεταξύ των πελατών φέρεται να ξέσπασε ενώ οι έντονες βροχές στην περιοχή της Αριζόνα, ανάγκασαν τους πολίτες να βρουν καταφύγιο σε κλειστούς χώρους. Το συγκεκριμένο εστιατόριο γέμισε με πελάτες που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την καταιγίδα, όμως τα αίματα «άναψαν» γρήγορα.

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Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει έναν γεμάτο χώρο εστίασης πριν ξεσπάσει η ένταση. Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να εμπλέκονται στην αντιπαράθεση, ενώ οι σοκαρισμένοι πελάτες κάνουν πίσω για να αποφύγουν το χάος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άνδρας δέχεται μια γροθιά που τον ρίχνει στο έδαφος.

Οι λεπτομέρειες γύρω από το περιστατικό παραμένουν ασαφείς. Η ακριβής τοποθεσία του εστιατορίου γρήγορου φαγητού δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή, ενώ δεν έχει εξακριβωθεί τι πυροδότησε τον καβγά ή αν κάποιος τραυματίστηκε ή συνελήφθη.

Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα social media, όπου οι παρευρισκόμενοι δείχνουν ιδιαίτερα ανήσυχοι για τον καυγά που ξέσπασε. Αρκετοί χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν το περιστατικό γράφοντας: «Παιδιά, σας χωρίζουν περίπου τρία δευτερόλεπτα από το να χάσετε το In-N-Out σας».

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Ένας άλλος χρήστης αμφισβήτησε το γιατί οι παρευρισκόμενοι δεν απομακρύνθηκαν αμέσως από την περιοχή, γράφοντας: «Τα παιδιά είναι ήδη στο στόχαστρο, είναι τρελό το γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει μεγαλύτερη αίσθηση επείγοντος για να καλυφθεί ή να φύγει!»

Άλλοι εξέφρασαν τη λύπη τους για αυτό που θεωρούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα με τις δημόσιες συγκρούσεις. «Έχω βαρεθεί τόσο πολύ που δεν μπορώ πλέον να πάω την οικογένειά μου σε δημόσιους χώρους εξαιτίας αυτών των βλακειών! Τι στο καλό», έγραψε ένας άλλος σχολιαστής.

Αν και οι καυγάδες σε εστιατόρια που γίνονται viral δεν είναι κάτι καινούργιο, αυτός ξεχώρισε επειδή συνέβη ενώ οι πελάτες ήταν ήδη στριμωγμένοι μέσα, προσπαθώντας να αποφύγουν τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για πολλούς, το μόνο πράγμα που περίμεναν να δουν ήταν μια μεγάλη ουρά για μπιφτέκια, όχι ένα χτύπημα που θα έριχνε κάποιον νοκ-άουτ.