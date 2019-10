Τουλάχιστον ένας νεκρός έχει χάσει τη ζωή του από τον τυφώνα Χαγκίμπις που σαρώνει την Ιαπωνία. Ο τυφώνας που έφτασε στο Τόκιο είναι ο ισχυρότερος που χτύπησε τη χώρα τα τελευταία 60 χρόνια.

Παρότι έχει εξασθενήσει και κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία 3 των Ατλαντικών τυφώνων, ο άνεμος φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις τα 195 km/h.

Ένα μοναδικό φαινόμενο σημειώθηκε λίγο πριν από… αφιχθεί ο τυφώνας, με τον ουρανό να γίνεται μοβ!

A purple sky was caused in Japan ahead of the #Typhoon by the reflection of light from suspended water droplets in the clouds like a prism. #TyphoonHagibisJapan#Hagibis #TyphoonHagibis pic.twitter.com/C1OqVvEMrQ — Phillipson Institute (@phillipsoninst) October 12, 2019

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο Hagibis θα χτυπήσει την Νότια Ιαπωνία και το Τόκυο με ταχύτητες που θα φτάνουν τα 130 km/h, ενώ αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να φτάσουν τα 200 χιλιοστά, προκαλώντας μεγάλες πλημμύρες.

Ο τυφώνας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά με ταχύτητα που πλησιάζει τα 30 χλμ/ώρα.

Όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Τόκιο ματαιώθηκαν, ενώ οι αρχές παροτρύνουν το κοινό να εγκαταλείψει περιοχές υψηλού κινδύνου. Τέλος, η Formula 1 ακύρωσε όλες τις δραστηριότητες του Ιαπωνικού Grand Prix που ήταν προγραμματισμένες για το σήμερα, Σάββατο (12/10).

Τυφώνας Χαγκίμπις: Εικόνες που κόβουν την ανάσα!

Οι εικόνες που αναρτούν χρήστες στα social media κόβουν την ανάσα! Φορτηγά αναποδογυρίζουν, δέντρα ξεριζώνονται και σκεπές που «ξεκολλούν» και… πετάνε στον αέρα!

Typhoon Hagibis Slams Into Japan, After Landslides, Floods and a Quake.#prayforjapan pic.twitter.com/OOxc1TuSlx — AK Bhuker (@ak_bhuker) October 12, 2019

Pray for Japan, for their safety… 🙏 Typhoon Hagibis is currently one of the strongest typhoons recorded to date. Stay safe, Japan friends.#TyphoonHagibis #prayforjapan#TyphoonHagibis pic.twitter.com/Qy2QJLK3fl — Rizki Ahmad Pedrosa (@PedrosaRizki) October 12, 2019

Akibat dari #TyphoonHagibis semoga masyarakat Jepang cepat banggkit dan beraktivitas seperti biasanya Aamiin. pic.twitter.com/gSl58Q3myx — Rizki Ahmad Pedrosa (@PedrosaRizki) October 12, 2019

Hagibis is expected to bring violent winds to some areas. A maximum wind speed of 144 kilometers for the Kanto area, and 126 kilometers for the Tohoku region.#Hagibis #Typhoonhttps://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/4VEOzzA9a8 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 12, 2019

This Typhoon in Japan last year was 400km wide.#Hagibis is 1400km wide. Stay inside.#RWC2019 pic.twitter.com/RtGX2VWrzu — Martin Cross (@MartinXRugby) October 11, 2019

Super typhoon #Hagibis, the 19th and likely most powerful typhoon of the season, makes landfall bringing strong winds, torrential rain #typhoonhagibispic.twitter.com/PLqEdUSzZj#台風19号 #八王子 #浅川 避難勧告 — World eNews (@socialbook1) October 12, 2019

Φωτογραφίες ΑΠΕ-ΜΠΕ