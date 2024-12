Ο Τζο Μπάιντεν έγειρε και αποκοιμήθηκε σε σύνοδο κορυφής – Το «κράξιμο» στα social media

Λίγο τα δυνατά φώτα, λίγο η κούραση και η ηλικία… Κάμερα «τσάκωσε» τον Τζο Μπάιντεν να … ξεκουράζει τα μάτια του κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής με Αφρικανούς ηγέτες στο Λομπίτο της Αγκόλα.

Καθισμένος στη μέση ενός τραπεζιού με διάφορους αξιωματούχους από αφρικανικές χώρες στη σύνοδο κορυφής, ο 82χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν φαίνεται να κλείνει τα μάτια του και να ξεκουράζει το κεφάλι του ενώ μιλούσε ο αντιπρόεδρος της Ταζανίας, Φίλιπ Μπάνγκο.

Τα μάτια του Μπάιντεν παρέμειναν κλειστά για περισσότερο από ένα λεπτό. Κατά τα άλλα, βρισκόταν σε εγρήγορση και έκανε παρατηρήσεις πριν και μετά το σύντομο διάστημα.

Αρκετοί χρήστες των social media έσπευσαν να γράψουν πως ο πρόεδρος αποκοιμήθηκε με πολλούς να κατακρίνουν το γεγονός.

«Ο Τζο Μπάιντεν αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με Αφρικανούς ηγέτες σήμερα», έγραψε ο ιδρυτής του Outkick, Κλέι Τράβις, στο X.

«Είναι πανέξυπνος όμως! Ειλικρινά, αυτό μοιάζει να έγινε επίτηδες. Ποιος βάζει έναν 82χρονο σε ένα αεροπλάνο για ένα ταξίδι τριών ημερών στην Αφρική;! Τρεις ημέρες! Τόσο ηλίθιο».

Joe Biden fell asleep during a meeting with African leaders today. He’s sharp as a tack though! Honestly, this feels intentional. Who puts an 82 year old on a plane for a THREE DAY trip to Africa?! Three days! So dumb. pic.twitter.com/b84LtTz8mR