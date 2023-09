Όλα λάθος πήγαν στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου του Τζο Μπάιντεν και του Λούλα ντα Σίλβα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν χαιρέτησε τον ομόλογό του από τη Βραζιλία κατά την αποχώρησή του ενώ και πριν δεν μπορούσαν να… συνεννοηθούν σε όσα έλεγαν.

Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι η διπλωματική συνάντηση του Τζο Μπάιντεν με τον Λούλα ντα Σίλβα ξεκίνησε με… απρόοπτα, καθώς ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ σκόνταψε πάνω σε μια βραζιλιάνικη σημαία.

Οι πρόεδροι των δύο χωρών δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν ούτε κατά τη διάρκεια της κοινής τους ομιλίας στη σκηνή του ΟΗΕ, αφού ο Τζο Μπάιντεν έλεγε πράγματα που δεν καταλάβαινε ο Λούλα ενώ αντιμετώπιζε και προβλήματα με το ακουστικό του, εκνευρίζοντας τον Βραζιλιάνο πρόεδρο.

Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε στην ομιλία του «το οικονομικό του όραμα για την ανοικοδόμηση της οικονομίας από τη μέση και προς τα πάνω, και όχι από πάνω προς τα κάτω», με τον Λούλα να τον παρακολουθεί απορημένος τι εννοεί.

Όταν ήρθε η σειρά του 77χρονου Βραζιλιάνου προέδρου να μιλήσει, ο Λούλα είπε «με ακούτε, πρόεδρε Μπάιντεν; Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για τη Βραζιλία και για τις ΗΠΑ». Ο Αμερικανός πρόεδρος, όμως, φαινόταν να αντιμετωπίζει πρόβλημα με το ακουστικό του για τη μετάφραση της ομιλίας του ομολόγου του από τη Βραζιλία.

«Πρόεδρε Μπάιντεν με ακούτε;» ρώτησε ξανά ο Λούλα, δείχνοντας να χάνει την υπομονή του καθώς ο Μπάιντεν έμοιαζε σαν να γρυλίζει. «Μπορείς;» ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο. «Ναι, ωραία», είπε.

