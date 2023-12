Σάλο προκάλεσαν τα όσα έγραψε στο X (πρώην Twitter) ο τηλεοπτικός σταρ της σειράς «Οι Ντιουκς» (The Dukes of Hazzard), καθώς κατηγόρησε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι είναι προδότης και πρέπει να εκτελεσθεί δημοσίως.

Ο ηθοποιός Τζον Σνάιντερ, 63 ετών, απάντησε σε καταχώριση που είχε κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τζο Μπάιντεν γράφοντας, «κ. Πρόεδρε, πιστεύω πως είσαι ένοχος προδοσίας και θα πρέπει να απαγχονιστείς δημοσίως. Ο γιος σου επίσης. Η απάντησή σου είναι…;»

Ο Σνάιντερ ήταν πρωταγωνιστής της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς των χρόνων του 1980 «Οι Ντιουκς» (The Dukes of Hazzard) για δύο αδέλφια που ζούσαν σε μια φανταστική κομητεία της Τζόρτζια. Υποδυόταν τον Μπορεγκάρ «Μπο» Ντιουκ, ο οποίος είχε το ίδιο όνομα με τον στρατηγό του αμερικανικού Εμφυλίου Π. Τζ. Τ. Μπορεγκάρ.

Την ίδια ημέρα που έκανε την ανάρτηση, ο Σνάιντερ επελέγη ως επιλαχών στον τελικό του τηλεοπτικού διαγωνισμού τραγουδιού του Fox «The Masked Singer» (Ο Μασκοφόρος Τραγουδιστής). Εμφανίσθηκε εκεί ως ένα… ντόνατ που τραγουδάει.

Η ανάρτηση του Σνάιντερ αφορούσε μήνυμα του Μπάιντεν νωρίτερα την ίδια ημέρα, στο οποίο ο πρόεδρος καταφερόταν εναντίον του ρεπουμπλικάνου και πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που είναι το φαβορί για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές της ερχόμενης χρονιάς.

Ο Μπάιντεν ανέφερε πως ο Τραμπ «δημιουργεί πολλές απειλές για τη χώρα μας… αλλά η μεγαλύτερη είναι αυτή που δημιουργεί για τη δημοκρατία μας. Αν το χάσουμε αυτό, χάνουμε τα πάντα».

Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες είδαν την απάντηση του Σνάιντερ πριν αυτή διαγραφεί.

BREAKING REPORT: Dukes of Hazzard star John Schneider says BIDEN IS ‘GUILTY of treason’..



👀 pic.twitter.com/lVE0nTgSgN