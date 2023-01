Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών, βρήκε έναν αν μη τι άλλο… διαφορετικό τρόπο να εξηγήσει τι συμβαίνει με τον πληθωρισμό.

Παρήγγειλε καφέ και με τα… άδεια χάρτινα ποτήρια του καφέ άρχισε να δείχνει ότι πριν από ένα χρόνο ο καφές κόστιζε 2,50 £, αλλά τώρα είναι 3 £.

Why is inflation high and how are we going to halve it?



Grab a coffee and let Chancellor @Jeremy_Hunt explain. pic.twitter.com/8mpf4xfxCO