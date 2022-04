Ο Βολοντιμίρ Ζελέσνκι μίλησε στο BBC για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που μαίνεται εδώ και περίπου δύο μήνες. Ο δημοσιογράφος του γνωστού βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Clive Myrie αναφέρθηκε και στο παρασκήνιο της συνέντευξης που πήρε από τον Ουκρανό πρόεδρο μέσα στο αρχηγείο του στο Κίεβο.

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε πως μπήκε μέσα στο αρχηγείο του προέδρου της Ουκρανίας στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αν και χαρακτηρίζεται από μια ευγένεια και μια γοητεία, όταν μιλούσε για τις φρικαλεότητες στη Μπούκα δεν έκρυψε την οργή του. Ο Clive Myrie αποκάλυψε επίσης τον άγνωστο διάλογο που είχε με τον Ζελένσκι, όταν δέχθηκε γραπτό μήνυμα από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.

«Οι στρατιώτες στο σημείο ελέγχου, εξέτασαν τα διαβατήριά μας και μας έγνεψαν να περάσουμε. Βρισκόμασταν μέσα στο κτίριο που χρησιμοποιείται ως αρχηγείο της αντίστασης ενάντια στη ρωσική εισβολή» ανέφερε – μεταξύ άλλων – ο δημοσιογράφος του BBC. «Περάσαμε τον εξοπλισμό μας από δυο μηχανήματα ανιχνευτών μετάλλου και μπήκαμε μέσα. Υπήρχε μια σειρά μεγάλων διαδρόμων και κάθε λίγα μέτρα στοιβαγμένοι σάκοι άμμου. Μια μικρή τρύπα υπήρχε μόνο στην κορυφή του σωρού ώστε να χωράει ίσα – ίσα η κάνη ενός πυροβόλου όπλου» προσθέτει.

