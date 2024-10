Οι IDF εντόπισαν νέα σήραγγα της επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ – Μέρος του σχεδίου «Κατακτήστε τη Γαλιλαία»

Τα ισραηλινά στρατεύματα που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο, προχώρησαν στον εντοπισμό μιας κρύπτης με όπλα σε μια σήραγγα της Χεζμπολάχ, όπως ισχυρίζονται οι IDF.

Η σήραγγα προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί από τις δυνάμεις Radwan, μια επίλεκτη ομάδα της Χεζμπολάχ για το σχέδιό τους «Κατάκτηση της Γαλιλαίας».

Οι έφεδροι της 646ης Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών, που ανακάλυψαν τη σύραγγα, βρήκαν κουκέτες, ντουλάπες αποθήκευσης, τρόφιμα και άλλο εξοπλισμό που θα επέτρεπαν στους πράκτορες της Χεζμπολάχ να διαμένουν εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Στο κρησφύγετο, τα στρατεύματα των IDF εντόπισαν μεγάλη ποσότητα εξοπλισμού, όπλα και θέσεις εκτόξευσης.

UNCOVERED: Underground hideout belonging to the Radwan Forces for their “Conquer the Galilee” plan.



In the hideout, IDF troops located bunk beds, storage cabinets, food supplies, infrastructure for long-term stay, a large amount of equipment, weapons and launch positions.… pic.twitter.com/cI87i0cPgm