Θύελλα αντιδράσεων, ειδικά στα social media, έχει προκαλέσει το σταυρόλεξο των New York Times, καθώς αυτό παραπέμπει σε… «σβάστικα»! Πολλοί χρήστες διαμαρτύρονται επίσης γιατί η δημοσίευσή του έγινε την πρώτη μέρα του Χανουκά, της μεγάλης εβραϊκής γιορτής.

Οι απόψεις που κυκλοφορούν στα social media γύρω από το σταυρόλεξο των New York Times διίστανται. Κάποιοι υποστήριξαν πως πρόκειται για σύμπτωση, αλλά δεν είναι και λίγοι αυτοί που απέδωσαν το σταυρόλεξο «σβάστικα» στην αντι-ισραηλινή ρητορική της εφημερίδας.

Εξέχοντες Εβραίοι ηγέτες και πολιτικές προσωπικότητες εκφράζουν έντονα στα social media την οργή τους για την δημοσίευση των New York Times. Ανάμεσα στους επικριτές της εφημερίδας, βρίσκεται μάλιστα και ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, που χαρακτήρισε το σταυρόλεξο ως «αηδιαστικό».

«Αυτό είναι το σταυρόλεξο των NYTimes σήμερα την πρώτη μέρα του Χανουκά. Τι στο διάολο, @nytimes;» έγραψε ο δημοκρατικός, Κιθ Έντουαρντς. Σε μεταγενέστερή του ανάρτηση, επεσήμανε ότι κανένα σημαντικό μέσο ενημέρωσης δεν είχε καλύψει το περιστατικό.

«Μπορεί κάποιος να εξηγήσει γιατί το σταυρόλεξο των Times είναι σβάστικα την πρώτη μέρα του Χανουκά» έγραψε άλλος χρήστης του Twitter.

«Μόνο οι New York Times θα μπορούσαν να δημοσιεύσουν ένα τέτοιο σταυρόλεξο, το Χανουκά», έγραψε o γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Disgusting! Only the New York Times would get Chanukah going with this is the crossword puzzle. Imagine what they would do to someone who did this and was not ideologically aligned with them? I’ll give them the same benefit of the doubt they would give those people… EXACTLY ZERO pic.twitter.com/eZHr0SQbT4