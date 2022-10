Οι ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποχαιρέτησαν τον Μάριο Ντράγκι καθώς αποχωρεί και τυπικά από την πρωθυπουργία της Ιταλίας, μετά τη νίκη του συνασπισμού της Τζόρτζια Μελόνι.

«Ευχαριστούμε Μάριο. Σου ευχόμαστε το καλύτερο για το μέλλον, όποιο κι αν είναι το κόστος», λέει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, σε βίντεο που ανέβασε στο Twitter για τον μέχρι πρότινος πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι.

Στο βίντεο επισημαίνεται η εμβληματική πλέον δήλωση του Μάριο Ντράγκι όταν ήταν διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι «η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατέψει το ευρώ», δήλωση που στήριξε τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Grazie Mario.



We wish you the very best for the future.



Whatever it takes. pic.twitter.com/QGhmpOGrW6