Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα (4.5.2023) τις ΗΠΑ ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο με στόχο τη δολοφονία του Βλαντιμίρ Πούτιν και η Ουάσινγκτον απάντησε άμεσα και χαρακτήρισε «ψευδείς» της Μόσχας.

Μία ημέρα αφού κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο, χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική» και λέγοντας ότι είχε στόχο τον Βλαντιμίρ Πούτιν (χωρίς πάντως, να δίνει στοιχεία), η Ρωσία έβαλε σήμερα στο στόχαστρο τις στις ΗΠΑ και τις κατηγόρησε ότι ενορχήστρωσαν το όλο θέμα. Οι ΗΠΑ, πάντως, απάντησαν αμέσως και τόνισαν ότι οι ρωσικές κατηγορίες είναι ψέμματα.

Οι ρωσικοί ισχυρισμοί ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από την χθεσινή επίθεση με drone κατά του Κρεμλίνου «είναι ψευδείς», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφάλειας Τζον Κίρμπι.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης στο MSNBC ότι οι ΗΠΑ δεν ενθαρρύνουν ούτε δίνουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να προχωρά σε πλήγματα έξω από τα σύνορά της.

Η Ουκρανία έχει αρνηθεί κάθε ανάμιξη στο περιστατικό που συνέβη νωρίς χθες, όπου σε βίντεο φαίνονται δύο ιπτάμενα αντικείμενα να πλησιάζουν το Κρεμλίνο στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα και το ένα εξ αυτών να εκρήγνυται με μια δυνατή λάμψη.

The Kremlin says its military and secret services "acted timely" to shoot down the drones.



"Russia reserves the right to take retaliatory measures when and where it sees fit," it added.



Locals nearby posted video overnight of the apparent aftermath. pic.twitter.com/AkUTbYYeiH