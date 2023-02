Οι ΗΠΑ κατέρριψαν το Σάββατο το κατασκοπευτικό μπαλόνι της Κίνας που είχε «εισβάλλει» στον εναέριο χώρο τους. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τη στιγμή της κατάρριψης.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την κατάρριψη του κατασκοπευτικού μπαλονιού το οποίο είχε σημάνει συναγερμό στις ΗΠΑ.

«Ένα αμερικανικό μαχητικό κατέρριψε το μπαλόνι στα ανοιχτά της Νότιας Καρολίνας, απαντώντας στην απαράδεκτη παραβίαση της αμερικανικής κυριαρχίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δώσει από την Τετάρτη την έγκρισή του για την κατάρριψη, εφόσον η αποστολή αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς να διακυβευτεί η ζωή Αμερικανών πολιτών.

Στην ανακοίνωσή του ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν διαβεβαιώνει ότι το μπαλόνι αυτό χρησιμοποιήθηκε από την Κϊνα σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσει στρατηγικές τοποθεσίες στις ηπειρωτικές ΗΠΑ και ότι καταρρίφθηκε εντός των αμερικανικών χωρικών υδάτων.

Λίγο νωρίτερα, είχε κλείσει για τα πολιτικά αεροσκάφη ο εναέριος χώρος στην περιοχή αυτή και είχαν διακοπεί οι πτήσεις από και προς τρία αεροδρόμια της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας, για λόγους ασφαλείας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος άνοιξε και πάλι και οι πτήσεις θα ξαναρχίσουν κανονικά.

Δείτε τη στιγμή της κατάρριψης

Moment the #ChineseSpyBalloon was shot down. #Balloon pic.twitter.com/H9skbByLUs