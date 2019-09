Οι Πύλες της Κολάσεως κατάπιαν 6 τουρίστες στην Κένυα!

«Βρέθηκαν έξι πτώματα από τα θύματα της ξαφνικής πλημμύρας σε πάρκο, ένας τουρίστας εξακολουθεί να αγνοείται», αναφέρει σε μήνυμά της στο Twitter η κενυατική Υπηρεσία Άγριας Πανίδας (KWS), η οποία διαχειρίζεται το διάσημο πάρκο, το οποίο αποτέλεσε ένα από τα σκηνικά της ταινίας «Tomb Raider 2: Το λίκνο της ζωής».

«Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ παράλληλα ενημερώνουμε τους συγγενείς όσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτού του τραγικού περιστατικού», πρόσθεσε η υπηρεσία αυτή.

Την Κυριακή, πέντε Κενυάτες τουρίστες, ένας ξένος τουρίστας, η εθνικότητα του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί, όπως και ο ντόπιος οδηγός τους από ένα γκρουπ συνολικά 13 ανθρώπων, παρασύρθηκαν από τα νερά την ώρα που περπατούσαν σε φαράγγι στη νότια πλευρά του πάρκου. Δύο από τους έξι επιζώντες ενημέρωσαν τους φύλακες, οι οποίοι συνέχισαν τις έρευνές τους όλη τη νύχτα.

Six bodies of the flash flood victims have been recovered, leaving one tourist missing. The search and rescue operation continues as we reach out to next of kin to share details of sad incident and plan together next course of action.

— KWS (@kwskenya) September 2, 2019