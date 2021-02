Οι Ροκφέλερ αποσύρουν από τον ΟΗΕ ταπετσαρία με την «Γκουέρνικα» του Πικάσο

Μια πελώρια ταπετσαρία, αναπαραγωγή του περίφημου πίνακα «Γκουέρνικα» του Πάμπλο Πικάσο, αποσύρεται από τον ΟΗΕ καθώς ανακτήθηκε από τον ιδιοκτήτη της, Νέλσον Ροκφέλερ τον νεότερο. Η εντυπωσιακή ταπετσαρία δέσποζε για πάνω από τρεις δεκαετίες στον τοίχο του διαδρόμου που οδηγεί στην είσοδο της αίθουσας όπου συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού, προκειμένου να ευαισθητοποιεί τους διπλωμάτες για τη φρίκη του πολέμου.

Η ταπετσαρία, που παραγγέλθηκε το 1955 από τον Νέλσον Ροκφέλερ και υφάνθηκε από το γαλλικό ατελιέ Jacqueline de La Baume-Dürrbach, είχε δανειστεί στον Οργανισμό το 1984. Πρόεδροι, υπουργοί και πρεσβευτές που πήγαιναν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας περνούσαν μέχρι τώρα μπροστά από το έργο, προτού μπουν στην αίθουσα του σημαντικότερου οργάνου για την υπεράσπιση της ειρήνης στον κόσμο.

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν εξήγησαν τον λόγο που η οικογένεια Ροκφέλερ θέλησε να πάρει πίσω την ταπετσαρία αυτή. Το Ίδρυμα Ροκφέλερ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

