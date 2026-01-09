Κόσμος

Οι Ρώσοι σφυροκόπησαν Κίεβο και Λβιβ με υπερηχητικούς πυραύλους Oreshnik: 4 νεκροί, πολλοί τραυματίες  

Ο Oreshnik είναι ένας νέος τύπος υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση - Τα πλήγματα στόχευσαν κρίσιμες ουκρανικές υποδομές, με έμφαση στον ενεργειακό τομέα
Ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο
Ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο REUTERS/Valentyn Ogirenko

Άγρια σφυροκόπησαν το Κίεβο με αεροπορικές επιδρομές οι Ρώσοι τη νύχτα που μας πέρασε με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 19 να τραυματιστούν.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο ανέφερε πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τέσσερις συνοικίες του Κίεβου, όπου κτίρια υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρόκειται για πλήγμα με Oreshnik – έναν νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση. Η Ρωσία επιβεβαιώσε ότι εξαπέλυσε εκτεταμένη νυχτερινή επίθεση κατά της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και το υπερηχητικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και το πρακτορείο TASS.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Μόσχας, τα πλήγματα στόχευσαν κρίσιμες ουκρανικές υποδομές, με έμφαση στον ενεργειακό τομέα που –κατά τους ρωσικούς ισχυρισμούς– υποστηρίζει το στρατιωτικό–βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ουκρανίας, καθώς και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή και χρήση drones.

 

Σύμφωνα με την Ουκρανική Αεροπορία, η Ρωσία πραγματοποίησε την Παρασκευή εκτεταμένη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας, χρησιμοποιώντας 36 πυραύλους και 242 (drones).

Η Ουκρανία διευκρίνισε πως μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης ο οποίος έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε ενοίκους πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από drones με διαφορά λίγων λεπτών. Άλλοι τέσσερις συνάδελφοί του τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση.

 

Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε επίσης ότι οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές της πρωτεύουσας, προκαλώντας διακοπή υδροδότησης σε ορισμένες συνοικίες.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε μέσω Telegram ότι ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο, ενώ ένα άλλο συνετρίβη έξω από ιατρική δομή.

Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγιναν τη νύχτα υποδομές στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι και ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram.

 

Η πρώτη φορά που πύραυλος Oreshnik, εκτοξεύτηκε εναντίον της Ουκρανίας ήταν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο (ανατολικά) τον Νοέμβριο του 2024.

