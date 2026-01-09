Οι Ρώσοι σφυροκόπησαν Κίεβο και Λβιβ με υπερηχητικούς πυραύλους Oreshnik: 4 νεκροί, πολλοί τραυματίες  

Άγρια σφυροκόπησαν το Κίεβο με αεροπορικές επιδρομές οι Ρώσοι τη νύχτα που μας πέρασε με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 19 να τραυματιστούν.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο ανέφερε πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τέσσερις συνοικίες του Κίεβου, όπου κτίρια υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρόκειται για πλήγμα με Oreshnik – έναν νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση. Η Ρωσία επιβεβαιώσε ότι εξαπέλυσε εκτεταμένη νυχτερινή επίθεση κατά της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και το υπερηχητικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και το πρακτορείο TASS.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Μόσχας, τα πλήγματα στόχευσαν κρίσιμες ουκρανικές υποδομές, με έμφαση στον ενεργειακό τομέα που –κατά τους ρωσικούς ισχυρισμούς– υποστηρίζει το στρατιωτικό–βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ουκρανίας, καθώς και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή και χρήση drones.

The Russian Ministry of Defense has released their first statement since tonight’s large-scale drone and missile attack, confirming that it carried out a “high-precision long-range” strike using an “Oreshnik” Intermediate-Range Ballistic Missile (IRBM) against Ukraine, claiming… pic.twitter.com/FGHGKzdhaK — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026

Σύμφωνα με την Ουκρανική Αεροπορία, η Ρωσία πραγματοποίησε την Παρασκευή εκτεταμένη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας, χρησιμοποιώντας 36 πυραύλους και 242 (drones).

Η Ουκρανία διευκρίνισε πως μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης ο οποίος έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε ενοίκους πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από drones με διαφορά λίγων λεπτών. Άλλοι τέσσερις συνάδελφοί του τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση.

Footage shows a Ukrainian cruise missile striking Russia’s Oryol power plant overnight. pic.twitter.com/KwZnkLyA9a — Open Source Intel (@Osint613) January 8, 2026

Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε επίσης ότι οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές της πρωτεύουσας, προκαλώντας διακοπή υδροδότησης σε ορισμένες συνοικίες.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε μέσω Telegram ότι ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο, ενώ ένα άλλο συνετρίβη έξω από ιατρική δομή.

Proprio in questo momento, circa 30 droni stanno entrando nella capitale e stanno colpendo residenze e condomini. pic.twitter.com/YuBd2Rgg19 — The Kyiv Chronicles (@ChroniclesKiev) January 9, 2026

Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγιναν τη νύχτα υποδομές στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι και ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram.

Russia just struck the Lviv region with an Oreshnik Intermediate-Range Ballistic Missile (IRBM).



Several volleys of MIRV strikes can be seen in the video. The fact that it happened close to the Polish border is a Russian message for all of Europe. pic.twitter.com/L0iCYmp0BZ — Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026

Kiev se encuentra bajo un ataque con drones a gran escala. Centrales eléctricas a sido severamente dañadas , y al menos quedan 50 drones que siguen dirigiéndose hacia la capital Ucraniana pic.twitter.com/GO5ZAqTWGB — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) January 9, 2026

Η πρώτη φορά που πύραυλος Oreshnik, εκτοξεύτηκε εναντίον της Ουκρανίας ήταν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο (ανατολικά) τον Νοέμβριο του 2024.