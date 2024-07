Οι συνεργάτες του Τζο Μπάιντεν απαντούν στο viral βίντεο του Τραμπ που βρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο

Αντιδράσεις προκάλεσε το viral βίντεο που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίζει και να υποτιμά τον Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις.

Το επιτελείο του Δημοκρατικού προέδρου των ΗΠΑ αντέδρασε στις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το Daily Beast και έγινε viral, στο οποίο ο τέως πρόεδρος είπε ότι «πέταξε έξω» τον Τζο Μπάιντεν από την εκλογική κούρσα των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν το Φθινόπωρο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος βιντεοσκοπήθηκε σε ένα γήπεδο γκολφ να κάθεται σε ένα αμαξάκι υπερηφανεύεται για την απόδοσή του στην τηλεμαχία απέναντι στον Μπάιντεν, την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος σχολίασε και την αντιπ΄ροεδρο Καμάλα Χάρις αποκαλώντας την «κακή».

Η εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου, Σαραφίνα Τσιτίκα, έδωσε μία απάντηση απευθυνόμενη στον Τραμπ: «Όχι, Ντόναλντ. Το κακό είναι να αφαιρείς τα δικαιώματα των γυναικών. Το κακό είναι να χάνεις τις εκλογές και να ενθαρρύνεις έναν βίαιο όχλο να επιτεθεί στο Καπιτώλιο. Το κακό είναι να επιτίθεσαι σε γυναίκες. Το κακό είναι να μην πληρώνεις τους φόρους σου».

Στα πλάνα του βίντεο, ο Τραμπ ακούγεται να τονίζει την καταστροφική εμφάνιση του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ, που οδήγησε ορισμένους Δημοκρατικούς να ζητήσουν την αποσύρει την υποψηφιότητά του: «Εγκαταλείπει την κούρσα (…) Τον πέταξα έξω».

HIGHER QUALITY VIDEO:



Trump says Joe Biden is “quitting the race”



“I got him out” he’s an “old broken-down pile of crap… Now we have Kamala. She’s so f—king bad”



(looks like Barron Trump in passenger seat 👀👀) pic.twitter.com/GXBZjxiP7p