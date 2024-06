Οι Χούθι ισχυρίζονται πως έπληξαν στόχους στο λιμάνι Χάιφα του Ισραήλ

Την πατρότητα για δύο επιθέσεις στη Χάιφα, το ισραηλινό λιμάνι, διεκδικούν οι Χούθι της Υεμένης, η φιλοϊρανική ισλαμιστική οργάνωση που από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική.

Αυτή τη φορά οι Χούθι κάνουν λόγο για κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με την ιρακινή Ισλαμιστική Αντίσταση, άλλη μία φιλοϊρανική οργάνωση στην περιοχή.

«Η πρώτη επιχείρηση είχε στόχο δύο πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι της Χάιφα, ενώ η δεύτερη ένα πλοίο που παραβίαζε την απόφαση για απαγόρευση εισόδου στο λιμάνι», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της εξτρεμιστικής ισλαμιστικής οργάνωσης των Χούθι, Γιαχία Σαρί.

Yemeni Army says they hit a ship in Israel’s Haifa port pic.twitter.com/BQOF13JTFn