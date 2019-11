Οκλαχόμα: Νέο μακελειό με τρεις νεκρούς σε εμπορικό κέντρο!

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από αμερικανικά Μέσα ενημέρωσης, συναγερμός σήμανε από περιστατικό πυροβολισμών σε πολυκατάστημα της Walmart, στις ΗΠΑ, με αμερικανικές πηγές να μιλούν εξαρχής για τρεις νεκρούς.

Η νεότερη πληροφορία είναι πως ο δράστης σκότωσε έναν άνδρα και μια γυναίκα και στην συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του…

BREAKING: At least 3 people killed in shooting at Walmart in Duncan, Oklahoma https://t.co/Efbm1y7JDk pic.twitter.com/kI87Jvnema

— BNO News (@BNONews) November 18, 2019