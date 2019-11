Οκλαχόμα: Τραγωδία σε αεροπορική βάση – Νεκροί πιλότοι! video

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί – τοπική ώρα – της Πέμπτης (21.11.2019), ανάμεσα σε δύο στρατιωτικά αεροσκάφη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας στην Οκλαχόμα.



Εικόνες από το διαδίκτυο δείχνουν το ένα αεροσκάφος να έχει αναποδογυρίσει μέσα σε χωράφια, ενώ το δεύτερο στέκεται όρθιο, λίγα μέτρα πιο κάτω.

Two airmen were killed Thursday morning in a crash of jet trainers at Vance Air Force Base in #Oklahoma, according to service officials. https://t.co/zISPrxOws5 https://t.co/Eetw2SoY2A

