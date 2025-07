Ρωσία: Ένα χημικό εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών και ένα διυλιστήριο χτυπήθηκαν από ουκρανικά drones

Ένα χημικό εργοστάσιο στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας στη Ρωσία χτυπήθηκε σήμερα (07.07.2025) από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσε η Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε και το γενικό επιτελείο των ουκρανικών δυνάμεων.

Ειδικότερα, τα ουκρανικά drones έπληξαν με επιτυχία εργοστάσιο στην συνοικία Κρασνοζαβόντσκ, το οποίο παρασκευάζει εκρηκτικά, πυρομαχικά και θερμοβαρικές κεφαλές για τα ιρανικής σχεδίασης drones τύπου Shahed που χρησιμοποιεί η Ρωσία.

«Σειρά εκρήξεων καταγράφηκαν στην περιοχή Κρασνοζαβόντσκ όπως και η κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων σε γειτονικούς οικισμούς», ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο του Κιέβου μέσω Telegram.

Drones strike chemical plant serving Russian military near Moscow In Russia’s Moscow region, drones targeted the Krasnozavodsk Chemical Plant — a key local enterprise that supplies the country’s security forces and military. pic.twitter.com/ibth5CCLFA

Eπίσης, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, drones μεγάλης εμβέλειας έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Ilsky στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας.

Residents of Moscow region report attack on chemical plant



Krasnozavodsk residents report an attack on the Krasnozavodsk chemical plant in local chat groups.



There is no official confirmation at this time.



The plant produces protective equipment for aircraft and anti-terror… pic.twitter.com/2fkye7zCdG