Επιβατικό τρένο με τουλάχιστον 50 επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε στην Ολλανδία όταν συγκρούστηκε με μηχάνημα έργου, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι πάνω στο τρένο να τραυματιστούν σοβαρά.

Το τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο χωριό Βουρσχόουτεν στην νότια Ολλανδία, ανάμεσα στη Χάγη και στο Άμστερνταμ.

Εκδηλώθηκε φωτιά σε τουλάχιστον ένα από τα βαγόνια του συρμού, σύμφωνα με το ολλανδικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων ANP, το οποίο νωρίτερα έκανε λόγο για σύγκρουση επιβατικού με εμπορευματικό συρμό.

Το πρώτο βαγόνι του τρένου εκτροχιάστηκε κι είναι πεσμένο στο ένα πλευρό σε χωράφι. Το δεύτερο βαγόνι έχει επίσης πέσει στο ένα πλευρό, ενώ στο τελευταίο βαγόνι εκδηλώθηκε φωτιά.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στην περιοχή όπου έγινε η σύγκρουση, κοντά στο χωριό Βούρσχοουτεν, ανάμεσα στη Χάγη και στη Λάιντεν.

Οι Ολλανδικοί Σιδηρόδρομοι (NS) ανέφεραν ότι δρομολόγια που συνδέουν τη Λάιντεν και τη Χάγη έχουν ανασταλεί εξαιτίας του ατυχήματος.

Bij #voorschoten staat de ontspoorde trein leeg op en vooral naast het spoor. De -mogelijke- oorzaak van de ontsporing zien we ook: een spoorwegkraan die grotendeels verwoest is. Zaten 50 passagiers id trein, “meerdere zwaargewonden”. #rtlnieuws pic.twitter.com/0RlWV98qbz

Het zou gaan om en botsing tussen een passagierstrein en een goederentrein. Passagierstrein is deels ontspoord. Inzittenden trein zijn/worden geëvacueerd. Over gewonden is nog niets bekend #Voorschoten #treinongeval #GRIP2 pic.twitter.com/YRvK5nbeVQ