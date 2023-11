Ένα «εξαιρετικά δηλητηριώδες» πράσινο μάμπα, ένα φίδι μήκους περίπου δύο μέτρων, δραπέτευσε από το σπίτι του ιδιοκτήτη του στη νότια Ολλανδία, προειδοποίησαν σήμερα οι τοπικές αρχές, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ο δήμος του Τίλμπουργκ κάλεσε τους κατοίκους μιας συνοικίας κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό να προσέχουν και «να μην πλησιάζουν το φίδι».

Το μάμπα «δεν επιδιώκει την αντιπαράθεση με κανέναν», όμως «είναι επικίνδυνο» και «το δάγκωμά του είναι εξαιρετικά δηλητηριώδες», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Εάν δαγκώσει κάποιον, είναι σημαντικό ο άνθρωπος αυτός να λάβει αμέσως ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσε ο δήμος, που ανάρτησε στον ιστότοπό του και μια φωτογραφία του πράσινου ερπετού.

