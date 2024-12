Ολλανδία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Χάγη

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη σε μία πολυκατοικία στη Χάγη, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το κτίριο, ανακοίνωσε ο Γιαν φαν Ζάνεν, δήμαρχος της πόλης της Ολλανδίας.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο δήμαρχος της Χάγης στη δυτική Ολλανδία είπε ότι τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες και ζήτησε τη συνδρομή των πολιτών για να εντοπίσει ένα αυτοκίνητο που θεάθηκε να φεύγει με ταχύτητα από το σημείο λίγο μετά την έκρηξη, νωρίς το πρωί του Σαββάτου (07.12.2024).

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα χαλάσματα.

Δεν είναι βέβαιο πόσοι άνθρωποι αγνοούνται, πρόσθεσε.

Τουλάχιστον πέντε διαμερίσματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

φωτογραφίες: REUTERS/Yves Herman