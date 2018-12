Ολονύχτιο θρίλερ με τον μακελάρη στο Στρασβούργο

Συγκεχυμένες παραμένουν οι πληροφορίες για τον δράστη της επίθεσης στο Στρασβούργο.

Ενώ οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως έχει εντοπιστεί και ήταν εγκλωβισμένος σε ένα οίκημα και βρίσκεται σε εξέλιξη ανταλλαγή πυρών, άλλη πηγή προσκείμενη στην αστυνομία ανέφερε λίγο αργότερα πως ο δράστης της επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Στρασβούργο συνεχίζει ακόμη να διαφύγει τη σύλληψη.

Διαφορετικές ήταν μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα οι πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων. Πηγή της Αστυνομίας ανέφερε στο Reuters πως οι νεκροί ήταν τουλάχιστον 4. Άλλη πηγή -επίσης από την Αστυνομία- έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες, 7 σε σοβαρή κατάσταση και 4 ελαφρύτερα τραυματίες.

Δεδομένο που δεν αμφισβητήθηκε από κάποια εκ των πηγών ήταν η ταυτότητα του δράστη: Πρόκειται για 29χρονο, γεννημένο στην Γαλλία, με βαρύ ποινικό μητρώο, ιδίως για κλοπές, ο οποίος βρισκόταν σε «λίστα παρακολούθησης» των γαλλικών αρχών. Το σπίτι του ερευνήθηκε από αστυνομικούς νωρίτερα την Τρίτη εντός των ορίων μιας έρευνας για ληστεία, ανέφεραν δύο πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετέβη στο διυπουργικό κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης που συνεκλήθη στο υπουργείο Εσωτερικών από τον πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ εξαιτίας της επίθεσης στο Στρασβούργο, γνωστοποίησε αργά το βράδυ το Ελιζέ.

Ο δήμος του Στρασβούργου κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. “Πυροβολισμοί στο κέντρο του Στρασβούργου. Παρακαλούμε όλους να μείνουν στα σπίτια τους αναμένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση”, ανέφερε ο αντιδήμαρχος της πόλης, Αλέν Φοντανέλ. Οι αρχές κάλεσαν επίσης μέσω του Twitter τον κόσμο να μην διαδίδει ψευδείς φήμες, να παραμείνει ψύχραιμος και να ενημερώνεται μόνο από επίσημες πηγές.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα των πυροβολισμών στο Στρασβούργο, τους οποίους καταδικάζω απόλυτα», αναφέρει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σε ανάρτησή του στο Twitter. «Το Στρασβούργο είναι εξ ορισμού η πόλη σύμβολο της ευρωπαϊκής ειρήνης και της δημοκρατίας. Των αξιών που υπερασπιζόμαστε πάντα. Η Επιτροπή βρίσκεται στο πλευρό της Γαλλίας», καταλήγει ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Το ακόλουθο βίντεο έκανε αμέσως τον γύρο του Twitter, και σύμφωνα με τον χρήστη πρόκειται για τη στιγμή των πυροβολισμών, χωρίς πάντως η γνησιότητά του να έχει επιβεβαιωθεί.

#France #Strasbourg

First alleged footage of the gunshots in Strasbourg.

Reason still unclear.

Provisional toll:

– 1 killed.

– 3 wounded. pic.twitter.com/iNnXaVxdwh

— MrRevinsky (@Kyruer) 11 Δεκεμβρίου 2018