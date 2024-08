Ολυμπιακοί αγώνες 2024: Με ένα φιλί στην σύντροφό της πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο η Ιταλίδα Τζουντόκα Α. Μπελαντί

Η Ιταλίδα τζουντόκα Αλίς Μπελαντί, έτρεξε στην αγκαλιά της συντρόφου της για να πανηγυρίσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και οι δυο τους, αντάλλαξαν ένα μεγάλο φιλί, γεμάτες συγκίνηση.

Η σύντροφος της Ιταλίδας τζουντόκα, Τζάσμιν Μάρτιν είναι από τη Βραζιλία ωστόσο ζει στη Ρώμη και αγωνίζεται για τη Νότια Αφρική. Όταν είδε την αγαπημένη της να κερδίζει το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ξέσπασε σε κλάματα και οι δυο τους άρχισαν να φιλιούνται συγκινημένες και φορτισμένες από αυτή τη σημαντική στιγμή.

Context: after winning gold medal in judo today, Italian Alice Bellandi went hug her family and the first thing she did was kiss her girlfriend on (inter)national TV 🤍 pic.twitter.com/EXIfkJ6J2c