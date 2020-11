«Όποιος έμπαινε στον «λάκκο» έβγαινε μόνο σε σακούλα» – Συγκλονίζει η περιγραφή νοσοκόμας (video)

Πολλές είναι οι ιστορίες που έχουν ακουστεί τους τελευταίους 8 μήνες από ανθρώπους που ζουν καθημερινά την αγωνία και τον πόνο των ασθενών με κορονοϊό. Δηλαδή, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Μια ιστορία που καθηλώνει είναι αυτή μιας 44χρονης νοσοκόμας η οποία δεν μένει σταθερά σε ένα νοσοκομείο αλλά πηγαίνει όπου υπάρχει ανάγκη.

Η γυναίκα αυτή, η Λαουάνα Ρίβερς σε ένα βίντεο που ανέβασε με δάκρυα στα μάτια περιγράφει όλα όσα έζησε στο Ελ Πάσο του Τέξας, μια περιοχή που έχει χτυπηθεί ανελέητα από τον κορονοϊό με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα.

Η νοσοκόμα λέει ότι από όσες περιοχές έχει επισκεφθεί, το Ελ Πάσο της μάτωσε την καρδιά αφού δεν έζησε πουθενά όσα είδε και βίωσε εκεί.

Όπως λέει, ποτέ δεν έζησε κάτι τέτοιο. «Δεν έχω λόγια για όσα έζησα στο Ελ Πάσο του Τέξας», λέει. Περιγράφει ότι την τοποθέτησαν σε έναν χώρο που τον αποκαλούσαν «ο λάκκος» στον οποίο νοσηλεύονταν 8 ασθενείς οι οποίοι νοσούσαν πολύ βαριά με κορονοϊό. Όπως λέει, από αυτόν τον χώρο δεν έβγαινε κανείς ζωντανός. «Όσοι μπαίνουν στον λάκκο βγαίνουν μόνο σε σακούλες πτωμάτων», μου είπαν όταν πρωτομπήκα εκεί, λέει με δάκρυα στα μάτια. Και η αλήθεια ήταν αυτή. Λέει ακόμα ότι σε κάθε νοσοκόμα είχαν ανατεθεί δυο ασθενείς στους οποίους το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να τους ανακουφίζουν από το μαρτύριό τους. Οι βάρδιες 12ωρες με μισή ώρα διάλειμμα για φαγητό ή για να πάνε στην τουαλέτα. «Ήταν οι πιο άρρωστοι των αρρώστων», λέει κλαίγοντας.

«Ήξερα ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για να σώσω αυτούς τους ασθενείς», λέει η 44χρονη γυναίκα και μάλιστα λέει ότι όλοι τους πέθαναν. «Ήταν ένας 29χρονος, ένας 31χρονος, ένας 41χρονος, όλοι τους νεότεροι από εμένα». Λέει ακόμα ότι καθημερινά μιλούσαν με τους συγγενείς τους για να τους ενημερώσουν για την κατάσταση της υγείας τους, αλλά τι να τους πεις; Ότι θα πεθάνουν; Τέλος η καταρρακωμένη νοσοκόμα λέει ότι τα νεκροτομεία είχαν γεμίσει τόσο πολύ που δεν είχαν τι να κάνουν τους νεκρούς.

In tears, this travel ICU nurse describes the pain and trauma of what it’s like to treat COVID-19 patients in El Paso, Texas as cases surge across the US. pic.twitter.com/NOKKn7Gmgo