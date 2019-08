Οργή για Τραμπ – Χαμογελά δίπλα σε βρέφος που ορφάνεψε από την επίθεση στο Ελ Πάσο

Η φωτογραφία έγινε χθες viral και σημείο συζήτησης: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με ένα πλατύ χαμόγελο με τον αντίχειρά του στραμμένο προς τα πάνω φωτογραφίζεται δίπλα στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ, καθώς η Πρώτη Κυρία κρατάει ένα ορφανό μωρό 2 μηνών, οι γονείς του οποίου σκοτώθηκαν στο μακελείο στο κατάστημα Walmart στο Ελ Πάσο.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε την Τετάρτη στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Ελ Πάσο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε ο μεγιστάνας, για να συναντήσει θύματα της πολύνεκρης επίθεσης ενόπλου το περασμένο Σαββατοκύριακο.

This photo shows first lady Melania Trump holding a baby who was orphaned as a result of the El Paso shooting. The President stands next to her, making a thumbs-up sign, flanked by the baby’s uncle. https://t.co/6LPjucaBwf pic.twitter.com/Xyc18yTOVa

— CNN (@CNN) August 9, 2019