Όσκαρ 2019: Συγκλόνισαν Ολίβια Κόλμαν και Γιώργος Λάνθιμος! video

Το Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου κατέληξε στην Ολίβια Κόλμαν, με τη Βρετανή ηθοποιό να επικρατεί της Γκλεν Κλόουζ που θεωρούνταν φαβορί για το βραβείο. Οι στιγμές που ακολούθησαν την ανακοίνωση μόνο ως συγκλονιστικές μπορούν να περιγραφούν. Ο Γιώργος Λάνθιμος γονατιστός έπεσε στην αγκαλιά της πρωταγωνίστριάς του για να την συγχαρεί.

Μαζί του η επίσης συγκινημένη (και υποψήφια για Όσκαρ Β’ Γυναικείου επίσης για το The Favourite) Έμμα Στόουν.

Όταν η Ολίβια Κόλμαν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το χρυσό αγαλματάκι από την περσινή νικήτρια Φράνσις ΜακΝτόρμαντ και τον Σαμ Ρόκγουελ, η κάμερα γύρισε στον Γιώργο Λάνθιμο. Τα δάκρυα της συγκίνησης έτρεχαν από τα μάτια του… «Γιώργο, είσαι ο καλύτερος σκηνοθέτης με την καλύτερη ταινία», είπε η Κόλμαν απευθυνόμενη στον Έλληνα σκηνοθέτη.

«Είναι πραγματικά πολύ αγχωτικό. Είναι ξεκαρδιστικό! Κέρδισα Όσκαρ» ήταν τα λόγια της φανερά συγκινημένης και εκστασιασμένης Ολίβια Κόλμαν. Τα μάτια της γεμάτα δάκρυα, όπως και της συμπρωταγωνίστριάς της Έμμα Στόουν, που όρθια τη χειροκροτούσε και την αποθέωνε. «Αν ξεχάσω κανένα, θα σας σκάσω ένα φιλί μετά. Γιώργο, είσαι ο καλύτερος σκηνοθέτης με την καλύτερη ταινία. Έμα (Στόουν) και Ρέιτσελ (Βάις), με κάνατε ευτυχισμένη κάθε μέρα», συνέχισε η Ολίβια Κόλμαν.

Που δεν ξέχασε να αναφερθεί προσωπικά στη σπουδαία Γκλεν Κλόουζ. «Γκλεν Κλόουζ, είσαι το είδωλό μου, δεν ήθελα να έρθουν έτσι τα πράγματα. Νομίζω είσαι φανταστική. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ» είπε, με την Κλόουζ να γελά.

Η κάτοχος του φετινού βραβείου Όσκαρ για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε πρωταγωνιστικό ρόλο ευχαρίστησε την ατζέντη της, την οικογένειά της, τα παιδιά της που (μάλλον) παρακολουθούν την τελετή από το σπίτι, και τον σύζυγό της, τον καλύτερό της φίλο εδώ και 25 χρόνια όπως είπε. Αναφερόμενη στα παιδιά της και στο ενδεχόμενο να μην βλέπουν την τελετή αστειεύτηκε γιατί «ίσως αυτό να μην ξανασυμβεί».

Μέσα στο γενικότερο κλίμα… χαράς και ενώ την καλούσαν να τελειώνει με την ομιλία της, η Ολίβια Κόλμαν είδε και την επίσης συνυποψήφιά της για Όσκαρ Α’ Γυναικείου, Lady Gaga. Της έστειλε ένα φιλί και όταν κατέβηκε από τη σκηνή την αγκάλιασε με θέρμη.

Δείτε την υπέροχη ομιλία της Ολίβια Κόλμαν



Olivia Colman gives an acceptance speech by turns heartfelt, hysterical, genuine, and inspiring.

"Any little girl who's practicing her speech on the tele—you never know!" https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/3viuHkcN41

— ABC News (@ABC) February 25, 2019