Μαρόκο 2021. Ένας έφηβος μέσα στην θάλασσα. Γύρω του δεμένα πλαστικά μπουκάλια. Έχει ξεκινήσει εδώ και ώρες το ταξίδι προς την ελευθερία και παλεύει με τα κύματα. Με σωσίβιο τα πλαστικά μπουκάλια. Σκηνές καθόλου άγνωστες στην Μεσόγειο.

Ο πιτσιρικάς με την αγωνία και την απόγνωση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του προσπαθεί να βγει στην ακτή. Τα καταφέρνει. Στην ακτή είναι στρατιώτες οι οποίοι τρέχουν στο κατόπι του. Εκείνος σκαρφαλώνει με όσες δυνάμεις του έχουν απομείνει στα κάγκελα. Αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνει. Τον πιάνουν. Ξεσπάει σε κλάματα.

Οι ιστορίες αμέτρητες. Ο Χουάν Φρανθίσκο, αστυνομικός της ισπανικής Guardia Civil, κρατά ένα παιδί, μόλις τριών μηνών, σχεδόν πνιγμένο, εντελώς χλωμό. Η φωτογραφία, που ανήρτησε στο Twitter η ισπανική αστυνομία και κάνει τον γύρο του κόσμου, προσωποποιεί όλο το δράμα που λαμβάνει χώρα μπροστά από τον ισπανικό θύλακα Θέουτα της Βόρειας Αφρικής. Δείχνει ότι πίσω από τους ψυχρούς αριθμούς υπάρχουν ανθρώπινα δράματα.

Deeply concerned about the situation in #Ceuta where more than 6.000 #migrants, who include about 1,500 minors, tried to cross the border. We need to alleviate suffering but also to advocate for #rights of people on the move and for a real #migration policy with durable solutions pic.twitter.com/hj54zkZRmX