Όταν ο Σβαρτζενέγκερ έκραζε άγρια τον Τραμπ για τη συνάντηση με τον Πούτιν στη Φινλανδία

Με αφορμή τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ήρθε ξανά στην “επιφάνεια” ένα βίντεο που είχε ανεβάσει ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και διάσημος ηθοποιός, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ για τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του, που είχε γίνει τον Ιούλιο του 2018 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Όπως και τώρα στην Αλάσκα, όπου Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκαν αλλά δεν κατέληξαν πουθενά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι και τότε στο Ελσίνκι, η συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Ρωσίας είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Είχε προκαλέσει, το 2018, πολλά σχόλια, μεταξύ αυτών και τα… οργισμένα λόγια του Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρόεδρε Τραμπ μόλις είδα τη συνέντευξη Τύπου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ήταν ντροπιαστική. Στεκόσουν εκεί σαν ένα μικρό λευκό ζυμαρικό, σαν θαυμαστής του. Εννοώ ότι αναρωτήθηκα πότε θα του ζητήσεις αυτόγραφο!

Ξεπούλησες το σύστημα Δικαιοσύνης, τις Μυστικές Υπηρεσίες και πάνω από όλα τη χώρα μας. Είσαι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα πρέπει να το κάνεις αυτό. Τι συμβαίνει με σένα;

Πού πήγε η δύναμη του Ρόναλντ Ρίγκαν όταν είπε “κύριε Γκορμπατσόφ γκρέμισε το Τείχος του Βερολίνου”», είπε με αυστηρό ύφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρόεδρε Τραμπ θυμήσου, η Αμερική πρώτα», τόνισε ο “Άρνι”.

Μετά από 3 ώρες συνομιλίας στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν ολοκλήρωσαν τη συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν και δεν κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία, φαίνεται πως κατάφεραν να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους και να χαρακτηρίσουν τη συνάντησή τους ως «εποικοδομητική».

Μετά τη συνομιλία, οι 2 ηγέτες προχώρησαν σε κοινή δήλωση. Αν και είθισται ο οικοδεσπότης να παίρνει πρώτος τον λόγο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε πρώτος στη συνέντευξη τύπου αναφέροντας πως η συζήτησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ πέρα από εποικοδομητική είχε και «ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού».