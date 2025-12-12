Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ουγγαρία: Η αστυνομία στοχοποιεί τον δήμαρχο της Βουδαπέστης μετά το απαγορευμένο Pride

Η αστυνομία διαβίβασε φάκελο που αφορά τον φιλελεύθερο δήμαρχο της Βουδαπέστης, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέκαμψε την απαγόρευση της Pride και συνέβαλε στη μετατροπή της σε μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση
Η παρέλαση Pride στη Βουδαπέστη
Η παρέλαση Pride στη Βουδαπέστη / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Bernadett Szabo

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην εξουσία του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία και την αντιπολίτευση σε δημοτικό επίπεδο περνά σε νέο στάδιο. Η αστυνομία συνέστησε στους εισαγγελείς να κινήσουν ποινικές διαδικασίες κατά του δημάρχου της Βουδαπέστης, Γκεργκέλι Καρασκόνι, για τον ρόλο του στην οργάνωση του Pride υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, η οποία είχε επισήμως απαγορευτεί και τον Ιούνιο εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Στις 28 Ιουνίου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Βουδαπέστης, αφού το Pride, που είχε απαγορευτεί από τις αρχές, επαναχαρακτηρίστηκε ως δημοτική εκδήλωση. Η συγκέντρωση μετατράπηκε γρήγορα σε επίδειξη δύναμης κατά του καθεστώτος του εθνικιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, σε ένα κλίμα αυξανόμενης πολιτικής έντασης.

Το εισαγγελικό γραφείο της ουγγρικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε ότι έχει παραλάβει τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, χωρίς να διευκρινίσει αν θα ασκηθούν διώξεις ή με ποια ακριβώς κατηγορία.

Η παρέλαση Pride στη Βουδαπέστη
Η παρέλασηστη Βουδαπέστη / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Lisa Leutner

Μια πολιτική σύγκρουση ενόψει εκλογών

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook, ο Γκεργκέλι Καρασκόνι υπερασπίστηκε την επιλογή του. «Είμαι περήφανος που πήρα όλα τα πολιτικά ρίσκα για την ελευθερία της πόλης μου και θα σταθώ με περηφάνια απέναντι στο δικαστήριο για να υπερασπιστώ τη δική μου ελευθερία και εκείνη της Βουδαπέστης», δήλωσε.

Την τελευταία δεκαετία, η κυβέρνηση Όρμπαν έχει εντείνει τους περιορισμούς σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Τον Μάρτιο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που επιτρέπει την απαγόρευση των πορειών Pride στο όνομα της «προστασίας των παιδιών». Οι επικριτές του πρωθυπουργού θεωρούν ότι η νομοθεσία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη επίθεση κατά των δημοκρατικών ελευθεριών, ενόψει κρίσιμων εκλογών την επόμενη χρονιά, των πιο αμφίρροπων για τον Βίκτορ Όρμπαν από την επιστροφή του στην εξουσία το 2010.

Για να παρακάμψει την απαγόρευση, ο δήμαρχος της Βουδαπέστης επιχείρησε να εντάξει το Pride στο πλαίσιο δημοτικής εκδήλωσης, υποστηρίζοντας ότι δεν απαιτούνταν ειδική άδεια. Η αστυνομία απαγόρευσε ωστόσο και αυτή τη μορφή της εκδήλωσης, κρίνοντας ότι καλύπτεται από τον νέο νόμο. Παρά την απόφαση, η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και εξελίχθηκε χωρίς σοβαρά επεισόδια, ενισχύοντας την πολιτική βαρύτητα της σύγκρουσης ανάμεσα στην πρωτεύουσα και την κεντρική εξουσία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
133
133
66
65
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Le Monde: Η Ρωσία καλλιεργεί το αφήγημα της νίκης για να επιβάλει όρους στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Καθώς η Μόσχα συζητά με την Ουάσινγκτον το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας, το Κρεμλίνο επιχειρεί να επιβάλει το αφήγημα μιας καθοριστικής στρατιωτικής προέλασης, παρά τα περιορισμένα εδαφικά κέρδη και τις τεράστιες απώλειες στο πεδίο
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν
Μετανάστες μπήκαν παράνομα στην Πολωνία μέσω κρυφής σήραγγας που την συνέδεε με την Λευκορωσία
Η «κρυμμένη είσοδος βρισκόταν περίπου 50 μέτρα από τον συνοριακό φράκτη στη λευκορωσική πλευρά των συνόρων, ενώ η έξοδος βρισκόταν περίπου 10 μέτρα από τον φράκτη στην πολωνική πλευρά» δήλωσε η συνοριοφυλακή
πολωνία
Το Ισραήλ απαγορεύει τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά σχολεία της χώρας
«Η απόφαση πάρθηκε για να δημιουργηθεί ένα υγιές και ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον, σχεδιασμένο να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές» υποστήριξε ο υπουργός Παιδείας
Κορίτσι με το κινητό στο χέρι
Newsit logo
Newsit logo