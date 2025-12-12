Ουγγαρία: Η αστυνομία στοχοποιεί τον δήμαρχο της Βουδαπέστης μετά το απαγορευμένο Pride

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην εξουσία του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία και την αντιπολίτευση σε δημοτικό επίπεδο περνά σε νέο στάδιο. Η αστυνομία συνέστησε στους εισαγγελείς να κινήσουν ποινικές διαδικασίες κατά του δημάρχου της Βουδαπέστης, Γκεργκέλι Καρασκόνι, για τον ρόλο του στην οργάνωση του Pride υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, η οποία είχε επισήμως απαγορευτεί και τον Ιούνιο εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Στις 28 Ιουνίου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Βουδαπέστης, αφού το Pride, που είχε απαγορευτεί από τις αρχές, επαναχαρακτηρίστηκε ως δημοτική εκδήλωση. Η συγκέντρωση μετατράπηκε γρήγορα σε επίδειξη δύναμης κατά του καθεστώτος του εθνικιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, σε ένα κλίμα αυξανόμενης πολιτικής έντασης.

Το εισαγγελικό γραφείο της ουγγρικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε ότι έχει παραλάβει τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, χωρίς να διευκρινίσει αν θα ασκηθούν διώξεις ή με ποια ακριβώς κατηγορία.

Μια πολιτική σύγκρουση ενόψει εκλογών

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook, ο Γκεργκέλι Καρασκόνι υπερασπίστηκε την επιλογή του. «Είμαι περήφανος που πήρα όλα τα πολιτικά ρίσκα για την ελευθερία της πόλης μου και θα σταθώ με περηφάνια απέναντι στο δικαστήριο για να υπερασπιστώ τη δική μου ελευθερία και εκείνη της Βουδαπέστης», δήλωσε.

Την τελευταία δεκαετία, η κυβέρνηση Όρμπαν έχει εντείνει τους περιορισμούς σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Τον Μάρτιο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που επιτρέπει την απαγόρευση των πορειών Pride στο όνομα της «προστασίας των παιδιών». Οι επικριτές του πρωθυπουργού θεωρούν ότι η νομοθεσία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη επίθεση κατά των δημοκρατικών ελευθεριών, ενόψει κρίσιμων εκλογών την επόμενη χρονιά, των πιο αμφίρροπων για τον Βίκτορ Όρμπαν από την επιστροφή του στην εξουσία το 2010.

Για να παρακάμψει την απαγόρευση, ο δήμαρχος της Βουδαπέστης επιχείρησε να εντάξει το Pride στο πλαίσιο δημοτικής εκδήλωσης, υποστηρίζοντας ότι δεν απαιτούνταν ειδική άδεια. Η αστυνομία απαγόρευσε ωστόσο και αυτή τη μορφή της εκδήλωσης, κρίνοντας ότι καλύπτεται από τον νέο νόμο. Παρά την απόφαση, η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και εξελίχθηκε χωρίς σοβαρά επεισόδια, ενισχύοντας την πολιτική βαρύτητα της σύγκρουσης ανάμεσα στην πρωτεύουσα και την κεντρική εξουσία.