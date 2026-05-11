Bonnie Tyler: Υπέστη ανακοπή ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κώμα

Κρίσιμες ώρες για την θρυλική τραγουδίστρια
Αγωνία επικρατεί για την κατάσταση της υγείας της θρυλικής τραγουδίστριας Bonnie Tyler, η οποία νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Πορτογαλία μετά από σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 74χρονη τραγουδίστρια του «Total Eclipse Of The Heart» υπέστη καρδιακή ανακοπή την ώρα που οι γιατροί επιχειρούσαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κώμα.

Η Ουαλή τραγουδίστρια φέρεται να επανήλθε χάρη στις προσπάθειες των γιατρών, ωστόσο παραμένει διασωληνωμένη και σε καταστολή στο νοσοκομείο, καθώς συνεχίζει να δίνει μάχη με σοβαρή λοίμωξη.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μετά από χειρουργείο που κρίθηκε απαραίτητο λόγω ρήξης σκωληκοειδίτιδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέμβαση συνοδεύτηκε από σοβαρές επιπλοκές εξαιτίας διάτρησης στο έντερο, γεγονός που προκάλεσε εκτεταμένη μόλυνση.

Οι γιατροί αποφάσισαν να βάλουν την Tyler σε τεχνητό κώμα στη ΜΕΘ μέχρι να καταφέρουν να ελέγξουν τη λοίμωξη, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Ο στενός φίλος της τραγουδίστριας, Λιμπέρτο Μεάλια, δήλωσε πως οι γιατροί εξακολουθούν να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας της.

«Παραμένουν θετικοί ότι μπορεί να αναρρώσει πλήρως, παρότι κανείς δεν μπορεί ακόμη να γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Bonnie Tyler αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, με τεράστιες επιτυχίες όπως το «Total Eclipse of the Heart» και το «Holding Out for a Hero», που την καθιέρωσαν διεθνώς ήδη από τη δεκαετία του ’80.

