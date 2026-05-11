Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ιρακινό πετρέλαιο πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με κλειστούς πομπούς

Τρία δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο, κατάφεραν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα, έχοντας όμως κλειστούς τους πομπούς εντοπισμού τους, υπό τον φόβο μην δεχθούν επίθεση από τις δυνάμεις του Ιράν. Το ένα από αυτά είναι το ελληνόκτητο «Agios Fanourios I» της εταιρείας «Eastern Mediterranean Maritime».

Τόσο το «Agios Fanourios I» όσο και το δεύτερο δεξαμενόπλοιο «Kiara M» μετέφεραν 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου το καθένα, όταν διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή (10.05.2026) σύμφωνα με τα στοιχεία των Kpler και LSEG.

Προορισμός του «Agios Fanourios I» -της εταιρείας του Θανάση Μαρτίνου-, είναι το Βιετνάμ, ώστε να εκφορτώσει το φορτίου του στο διυλιστήριο Nghi Son στις 26 Μαΐου.

Φέρεται πως το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο προσπάθησε άλλες δύο φορές να περάσει τα Στενά του Ορμούζ από τις 17 Απριλίου, χωρίς όμως να το καταφέρνει, σύμφωνα με το Reuters.

Το «Kiara M» διέσχισε επίσης τα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή, με κλειστούς πομπούς, χωρίς να είναι γνωστός ο προορισμός του.

Το πλοίο διαχειρίζεται εταιρεία με έδρα τη Σαγκάη, ενώ η σημαία του είναι του Σαν Μαρίνο.

Νωρίτερα, το «VLCC Basrah Energy» φόρτωσε 2 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου από τον τερματικό σταθμό Zirku της Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) την 1η Μαΐου και βγήκε από τα Στενά του Ορμούζ στις 6 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Το πλοίο υπό σημαία Παναμά εκφόρτωσε το φορτίο του στους τερματικούς σταθμούς πετρελαιοφόρων της Φουτζάιρα στις 8 Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η κίνηση των τάνκερ να απενεργοποιήσουν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) γίνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο που μαίνεται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και από το μπλόκο που έχουν επιβάλει και οι δύο δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ.