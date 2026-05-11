Μαρόκο: Νεκρός βρέθηκε ο ένας από τους δύο αγνοούμενους Αμερικανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια ασκήσεων

Η σορός ενός Αμερικανού στρατιώτη που αγνοούνταν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων στο Μαρόκο ανασύρθηκαν στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Οι στρατιωτικές ομάδες συνεχίζουν την αναζήτηση ενός δεύτερου αγνοούμενου Αμερικανού στρατιώτη, αφού το ζευγάρι έπεσε από γκρεμό ενώ έκανε πεζοπορία αναψυχής πριν από μια εβδομάδα στο Μαρόκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σορός του Υπολοχαγού Kendrick Lamont Key Jr, ενός 27χρονου αξιωματικού του πυροβολικού αεράμυνας 14Α, βρέθηκε στο νερό το Σάββατο (09.05.2026) ένα μίλι από το σημείο όπου έπεσαν. Οι δύο δηλώθηκαν αγνοούμενοι στις 2 Μαΐου, αφού συμμετείχαν στο African Lion, μια ετήσια πολυεθνική στρατιωτική άσκηση στο Μαρόκο.

«Μια ομάδα έρευνας του μαροκινού στρατού βρήκε τον στρατιώτη στο νερό κατά μήκος της ακτογραμμής περίπου στις 8:55 π.μ. τοπική ώρα στις 9 Μαΐου, σε απόσταση περίπου ενός μιλίου από το σημείο όπου και οι δύο στρατιώτες φέρεται να εισήλθαν στον ωκεανό», δήλωσε ο Στρατός των ΗΠΑ για την Ευρώπη και την Αφρική.

Οι δύο αγνοούνταν περίπου στις 9 μ.μ. κοντά στην Περιοχή Εκπαίδευσης Cap Draa έξω από το Tan-Tan, σε ένα έδαφος που χαρακτηρίζεται από βουνά, έρημο και ημιερημικές πεδιάδες, δήλωσε ο μαροκινός στρατός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξαφάνισή τους πυροδότησε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 600 μέλη προσωπικού από τις ΗΠΑ, το Μαρόκο και άλλους στρατιωτικούς εταίρους.

Στην επιχείρηση αναπτύχθηκαν φρεγάτες, σκάφη, ελικόπτερα και drone.

Ένα αμερικανικό απόσπασμα παρέμεινε στο Μαρόκο μετά τη λήξη των πολεμικών ασκήσεων την Παρασκευή (08.05.2026) για να βοηθήσει στη συνέχιση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Τα παράσημα του Υπολοχαγού Key περιλαμβάνουν το Μετάλλιο Επιτεύγματος του Στρατού και την Κορδέλα Υπηρεσίας του Στρατού. Εισήλθε στη στρατιωτική θητεία το 2023 ως υποψήφιος αξιωματικός και έλαβε την ιδιότητά του μέσω της Σχολής Υποψηφίων Αξιωματικών το 2024 ως αξιωματικός του Πυροβολικού Αεροπορικής Άμυνας.

Αργότερα ολοκλήρωσε το Βασικό Μάθημα Ηγεσίας Αξιωματικών στο Φορτ Σιλ της Οκλαχόμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

“On behalf of U.S. Africa Command, we extend our deepest condolences to the loved ones of 1st Lt. Key and to the entire 10th Army Air and Missile Defense Command family.”



– General Dagvin Anderson and Command Sergeant Major Garric Banfieldhttps://t.co/f1ZxHptZAC — U.S. Africa Command (AFRICOM) (@USAfricaCommand) May 10, 2026

Το African Lion 26 είναι μια στρατιωτική άσκηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία διοργανώνεται από τέσσερις χώρες – το Μαρόκο, την Τυνησία, την Γκάνα και τη Σενεγάλη – και περιλαμβάνει περισσότερα από 7.000 άτομα από περισσότερες από 30 χώρες.

Από το 2004, αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινή στρατιωτική άσκηση των ΗΠΑ στην Αφρική.