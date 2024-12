Ουισκόνσιν: 15χρονη μαθήτρια πίσω από το μακελειό στο σχολείο – Το χρονικό της επίθεσης

Έφηβη 15 ετών ετών άνοιξε πυρ μέσα σε τάξη του σχολείου όπου φοιτούσε στη Μάντισον, στη βόρεια πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού και ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους έξι ανθρώπους, προτού αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε η αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας).

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη όταν σε μία τάξη του Abundant Life Christian School, ιδιωτικού σχολείου στο Ουισκόνσιν, γινόταν συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχαν συμμαθητές της διαφόρων τάξεων και εκπαιδευτικοί, διευκρίνισε.

Το πρόσωπο που άνοιξε πυρ «ταυτοποιήθηκε» και ήταν 15χρονη, εξήγησε ο Σον Μπαρνς, αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη, ο ίδιος πρώην εκπαιδευτικός.

«Ήταν μαθήτρια του σχολείου και τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι είναι νεκρή εξαιτίας τραύματος από σφαίρα που προκάλεσε η ίδια στον εαυτό της», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως η έφηβη χρησιμοποίησε πιστόλι.

‘SHE WAS A STUDENT’: Natalie Rupnow, 15, killed a teacher, a student and injured six others when she opened fire inside the Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin, police said. A second-grader called 911 to report the shooting. https://t.co/oFeHoFt9Vu pic.twitter.com/MFTP8mhrEI

Το νέο mass shooting —επιθέσεις με τη χρήση όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών διωκτικών αρχών— μέσα σε σχολείο διαπράχθηκε στο Abundant Life Christian School, ιδιωτικό σχολικό ίδρυμα στη Μάντισον, την πρωτεύουσα της πολιτείας Ουισκόνσιν των περίπου 270.000 κατοίκων.

Από το περιστατικό ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού και ένα παιδί βρήκαν τραγικό θάνατο, προτού η 15χρονη βάλει τέλος στη ζωή της. Την ίδια στιγμή, τραυματίστηκαν έξι άτομα, ένας άλλος εκπαιδευτικός και πέντε παιδιά, μεταξύ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Η διάπραξη τέτοιας επίθεσης μέσα σε σχολείο από κορίτσι παραμένει εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στις ΗΠΑ, άλλωστε μόλις το 3% των mass shootings στις ΗΠΑ διαπράττεται από γυναίκες ή κορίτσια, σύμφωνα με μελέτες.

BREAKING: According to multiple reports the Christian school sh*oter is 15-year-old Natalie Lynn Rupnow.



She had a deep online fascination with school shootings and death, particularly the 1999 Columbine High School massacre. Rupnow was an avid fan of the rock band KMFDM, which… pic.twitter.com/DAUcHGjSRi