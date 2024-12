Ουισκόνσιν: Δύο νεκροί, πολλοί τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε χριστιανικό σχολείο – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Επεισόδιο με πυροβολισμούς έγινε τη Δευτέρα (16.12.2024), στο Ουισκόνσιν και συγκεκριμένα μέσα σε χριστιανικό σχολείο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι και να χάσουν τη ζωή τους άλλοι 3, ανάμεσά τους και ο ανήλικος δράστης.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στο Αbundant Life Christian School στο Μάντισον, στην πρωτεύουσα του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο δράστης που ήταν μαθητής του σχολείου, εισέβαλε στον χώρο και άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να σκοτωθούν και αρκετοί ακόμη να τραυματιστούν. Mέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πόσα άτομα έχουν τραυματιστεί και αν τα θύματα είναι μαθητές ή προσωπικό του σχολείου αλλά τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με την Daily Mail, ο ανήλικος δράστης αυτοκτόνησε.

Νωρίτερα, τοπικά μέσα έκαναν λόγο για 4 νεκρούς αλλά η αστυνομία στη συνέχεια το διέψευσε.

«Οι αστυνομικοί βρήκαν έναν ανήλικο που πιστεύουν ότι ήταν υπεύθυνος για τους πυροβολισμούς. Πιστεύουμε ότι ο δράστης είναι μαθητής του σχολείου», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας του Ουισκόνσιν, Σον Μπαρνς.

Στο σημείο των πυροβολισμών επικρατεί πανικός. Η αστυνομία ερευνά την περιοχή για συνεργούς του δράστη ενώ ασθενοφόρα καταφθάνουν για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Στο σχολείο έσπευσαν και γονείς για να δουν αν τα παιδιά τους είναι καλά στην υγεία τους.

«Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν πολλά θύματα που υπέφεραν από τους πυροβολισμούς», ανέφερε η αστυνομία του Μάντισον σε δήλωση.

#BREAKING: Numerous injuries and fatalities have been reported after a shootıng at Abundant Life Christian School in Wisconsin



It’s unclear exactly who the victims are or if the shooter is still at large, but the emergency response is very heavy. pic.twitter.com/iEXdV7BoK5