Ουκρανία: 2 νεκροί από ρωσική επίθεση με drone στο Σούμι

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση με drone στο Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Παρασκευή (22.11.240 οι τοπικές αρχές, την επομένη της νέας κατακόρυφης ανόδου της έντασης που σήμανε η εκτόξευση από τη Ρωσία νέου βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς εναντίον της ουκρανικής πόλης Ντνίπρο.

Η πόλη Σούμι, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας της Ουκρανίας, που γειτονεύει με τη Ρωσία, επλήγη από «τεράστιες εκρήξεις», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχός της Άρτεμ Κόμπζαρ, διευκρινίζοντας πως ως τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ίσχυε συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές και καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράθυρα.

Σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση, κατοικημένη συνοικία χτυπήθηκε από ρωσικό drone, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δέκα.

Η Σούμι γειτονεύει με ρωσικές περιφέρειες, ιδίως με την Κουρσκ, όπου οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν αρκετές κοινότητες εξαπολύοντας αιφνιδιαστική επίθεση τον Αύγουστο.

The russian terrorist federation attacked a residential area in Sumy this morning killing 2 civilians and injuring 12 others! May russia b in hell 😡! @IntlCrimCourt #RussiaIsATerroristState https://t.co/tEyJhkgZbQ pic.twitter.com/cOHqr22BkV