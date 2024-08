Ουκρανία: 3 νεκροί από μεγάλη ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη δυτική και τη νότια Ουκρανία και πέντε τραυματίστηκαν στο κεντρικό τμήμα της, ύστερα από μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας (26.8.24) η Ρωσία, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Περισσότερες από τις μισές περιφέρειες της Ουκρανίας επλήγησαν από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones νωρίς σήμερα το πρωί, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμίχαλ.

«Σήμερα 15 περιφέρειες επλήγησαν από μαζική ρωσική επίθεση. Ο εχθρός χρησιμοποίησε διάφορα είδη όπλων: drones, πυραύλους κρουζ και Kinzhals (υπερηχητικοί πύραυλοι). Υπάρχουν τραυματίες και νεκροί», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Telegram ο Ουκρανός πρωθυπουργός.

Από τις ρωσικές επιθέσεις επλήγησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον 3 ουκρανικές περιφέρειες, ανακοίνωσαν παράλληλα περιφερειακοί αξιωματούχοι.

A powerful explosion has occurred at the Gazpromneft-ONPZ oil refinery in Omsk, Russian media linked to law enforcers report. pic.twitter.com/FgHtKd61Nt

❗️ Four people were injured in Odesa, including a 10-year-old boy



Head of the State Administration of Ukraine, Kiper stated that the Russians targeted the region’s energy and civilian infrastructure. Debris from the rockets damaged private homes and numerous vehicles. There are… pic.twitter.com/TV2o2UWHyV